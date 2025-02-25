150 тисяч загиблих і поранених: армія РФ визнала провал на ключовому напрямку

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і проводять успішну оборону, що зводить нанівець подальші спроби російських окупантів просуватися.

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Українські бійці перехоплюють ініціативу на фронті / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Головне з заяв Снєгирьова:

Українські бійці перехоплюють ініціативу на Покровщині

Ворог несе шалені втрати – 150 тисяч загиблих і поранених

З липня 2024 року, близько 150 тис. військовослужбовців втратила російська армія на Покровському напрямку. Такою інформацією поділився військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

На цій ділянці фронту ситуацію вдалось стабілізувати. Навіть самі російські джерела визнають, що ЗСУ успішно контратакують та тримають оборону.

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"Для розуміння, 150 тисяч — це чисельність Західного військового округу армії РФ. Тобто втрати колосальні. І це тільки на одному Покровському напрямку. Щодобові втрати російських окупантів тут становлять до 500 військовослужбовців. Це і безповоротні, і санітарні втрати. Відповідно, щомісячні втрати — близько 15 тисяч", — сказав Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Наразі на Покровському напрямку не фіксується подальше просування ворога углиб української території до адмінкордону Дніпропетровської області - Сили оборони України стабілізували ситуацію.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ба більше, самі окупанти визнають факт успішних контратак Сил оборони України в районі населеного пункту Котлине та важкий характер зустрічних боїв у районі населеного пункту Піщане та низки інших. За оцінкою російських джерел, Сили оборони України наразі на Покровському напрямку перехопили тактичну ініціативу і проводять успішну оборону, що зводить нанівець подальші спроби російських окупантів просуватися", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Також армія Росії, за словами Снєгирьова, визнає перевагу українських захисників у використанні FPV-дронів на Покровському напрямку.

"У своїх пабліках окупанти пишуть, що здійснити ротацію особового складу, підвезення продовольства і боєкомплекту неможливо. А з урахуванням важких кліматичних умов у зимовий період це катастрофічно впливає на рівень втрат особового складу", — зазначив експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, в DeepState назвали нову ціль Росії на фронті. Аналітики підтвердили, що ворог стикається з логістичними проблемами на Покровському напрямку. Водночас найбільш напруженою ділянкою на цьому напрямку є район Срібного.

Своєю чергою полковник запасу Роман Світан пояснив, коли Путін знову накаже піти на міста України. За його словами, у росіян закінчується наступальний етап, і вони повинні піти в етап накопичення, тобто в глуху оборону.

Також експерт Світан пояснив, чи зупинить Кремль бої у квітні. На його думку, до середини весни в Росії закінчаться практично всі сили і засоби.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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