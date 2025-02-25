4 країни виступають проти передачі Україні активів РФ: у Politico назвали причини

Низка європейських країн боїться налякати інвесторів і позбавити ЄС переваги у переговорах, якщо передадуть Україні заморожені активи РФ.

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4 країни виступають проти передачі Україні активів РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Коротко:

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія виступають проти передачі Україні активів РФ

Також виступає проти президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Вони бояться налякати міжнародних інвесторів та втратити перевагу у переговорах

Низка країн Євросоюзу і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє Politico. У виданні зазначають, що країни Європи можуть арештувати активи РФ через те, що вони залишаються осторонь перемовин США і Росії. Таким чином вони можуть спробувати забезпечити собі можливість взяти участь у цих переговорах.

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Серед країн, які виступають проти передачі активів Україні: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. Також проти цього виступає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У той же час країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія), а також держави Північної Європи вважають, що кошти із заморожених активів Росії потрібно негайно передати Україні. Крім того, цю позицію підтримують Польща і Чехія, а також головний дипломат ЄС Кая Каллас.

У виданні зазначають, що ті, хто виступає проти такого рішення, мають побоювання, що конфіскація активів налякає міжнародних інвесторів, а також може позбавити Євросоюзу найбільшої переваги в мирних переговорах.

"Якби ви розморозили активи і віддали Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", – заявив один із дипломатів Євросоюзу з останнього табору.

Заморожені активи РФ – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Також раніше повідомлялося, що ЄС перерахував Україні перші 3 млрд євро із російських активів. Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів.

У Reuters повідомляли, що Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс. РФ може передати заморожені 300 мільярдів доларів на відбудову України.

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Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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