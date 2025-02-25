Вища за норму температура і засуха: якою буде погода в Україні у березні 2025

Синоптик сказав, яких сюрпризів від погоди чекати українцям у перший місяць весни.

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Погода в Україні - буде вища за норму температура і засуха/ unsplash.com

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Якою буде погода в Україні у березні 2025 року

Якою буде температура повітря і скільки буде опадів

Погода в Україні у березні буде помірно теплою і з невеликою кількістю опадів. Погодні умови традиційно можуть бути мінливими.

Очікується переважання області високого атмосферного тиску. Можливий певний дефіцит опадів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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"Розподіл середньої температури повітря в Європі безпосередньо залежатиме від наявності снігового покриву (адже необхідні певні витрати тепла на його танення), а також від типу атмосферної циркуляції (меридіональна, або зональна). Особливо у першій половині березня прогнозується надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу Азорського антициклону, що починає розвиватися", – розповів метеоролог.

Проте, за його словами, час від часу з півночі і північного заходу Європи може заходити холод, який буде короткочасним. Тому в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на рівні 1-3 градуси вищою за норму, у північно-східній частині регіону – на 4-7 градусів вище за середні багаторічні показники.

"В Україні після відносно холодного лютого передбачається настання весни вже з перших днів березня. Особливо прихід теплого повітря відчують на собі жителі західних і південних областей, а на півночі лівобережжя, а також на крайньому сході країни прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1-2 градуси вище за норму, у Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми", – зазначив Кібальчич.

За його словами, упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно.

Кількість опадів на території нашої держави може бути незначною, в середньому на 10-30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це стосуватиметься східних, центральних і північних областей.

"Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи, яка має всі шанси на подальший розвиток, з урахуванням того, що в попередні місяці зволоження також було на доволі низькому рівні", – прогнозує метеоролог.

Погода в Україні в березні 2025/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні буде +8 градусів і дощі – синоптик назвала дату різкого потепління. Потепління прийде в Україну вже через кілька днів, а разом з підвищенням температури прийдуть опади – дощ і мокрий сніг.

Також раніше синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого. Згідно з прогнозом синоптика, протягом тижня температура поступово зростатиме, а з 1 березня очікуються опади.

Стало відомо, коли Україну накриє раптове потепління. На сході погода буде найпрохолоднішою. Там очікується морозна погода.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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