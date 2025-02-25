Макрон озвучив рецепт перемир'я між Україною та РФ: у Le Monde пояснили суть

Про перемир'я в російсько-українській війні можуть оголосити вже найближчим часом.

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Макрон озвучив схему переговорів про перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Головні тези:

Спосіб закінчити війну в Україні існує

США повинні провести переговори з Україною та США

Перемир'ю в Україні сприятимуть окремі переговори між США та Росією та між Вашингтоном і Києвом. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю для Fox News після прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом.

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Макрон зазначив, що вітає рішення про зустріч президента України Володимира Зеленського з главою США Дональдом Трампом, пише Le Monde.

"План має бути таким: переговори між Сполученими Штатами і Росією та між Сполученими Штатами і Україною", - сказав Макрон.

Політик вважає, що, попри розбіжності між його настроєм на забезпечення миру в Україні та думками Дональда Трампа з цього приводу, "є спосіб" покласти край війні.

"Спочатку має бути перемир'я. Я думаю, що воно може бути укладено найближчими тижнями", - повідомив він журналістам.

За словами політика, про перемир'я в російсько-українській війні можуть оголосити вже найближчим часом.

У разі, якщо Росія не дотримуватиметься мирних домовленостей, це продемонструє "найкращий доказ" про те, що вона "несерйозна", додав Макрон.

Президент Франції додав, що поспілкувався з тридцятьма європейськими лідерами та їхніми партнерами, і заявив, що вони готові до укладення угоди.

Переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні. Він відбудеться 25 лютого в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

19 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від діалогу з Україною та готова повернутися за стіл переговорів. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення".

Тим часом 23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати і Росія постійно проводили переговори протягом усієї війни, і цей процес триває. Водночас вирішення питання війни в Україні без її безпосередньої участі неможливе.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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