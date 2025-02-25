Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації: міністр розкрив деталі

Громадяни України за кордоном зможуть отримати бронювання від мобілізації через спеціальні центри.

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Українці за кордоном зможуть отримати бронювання та роботу в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Чернишова:

Українці за кордоном зможуть отримати бронювання від мобілізації

У країнах із найбільшою кількістю українців створюються центри для майбутнього працевлаштування в Україні

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати бронювання від мобілізації із подальшим працевлаштуванням в Україні через спеціальні закордонні центри. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, пише "Європейська правда".

За його словами, у країнах із найбільшою кількістю українців створюються Unity Hub – спеціалізовані центри, які допоможуть у майбутньому залучати громадян, які перебувають за кордоном, до ринку праці в Україні.

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"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують", - пояснив Чернишов.

Такі центри пропонуватимуть широкий спектр послуг, зокрема працевлаштування та можливість бронювання для фахівців у критично важливих галузях. Міністр наголосив, що бронювання можуть отримати всі, для кого це передбачено у відповідних сферах.

Бронювання в Україні - останні новини

Нагадаємо, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління відходами зможуть отримати бронь від мобілізації – до 75% військовозобов'язаних у цих сферах. Відповідний указ №69/2025 підписав 5 лютого президент Володимир Зеленський.

Також попри 100% бронювання медпрацівників державних і комунальних закладів, окремих спеціалістів можуть мобілізувати за запитом Міноборони. МОЗ спільно з департаментами охорони здоров’я формуватиме списки, щоб не порушити роботу цивільних лікарень.

Як повідомляв Главред, Кабмін продовжив строк дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. Це дасть підприємствам час підтвердити статус критично важливих та перебронювати працівників. Бронювання можливе до 1 квітня без 72-годинної верифікації.

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Хто такий Олексій Чернишов? Олексій Чернишов - український державний і політичний діяч, підприємець. Віцепрем'єр-міністр України — Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року, пише Вікіпедія. Координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання у будівництві, відновив реформу корпоративного управління в Групі Нафтогаз. Має понад 20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном — у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

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