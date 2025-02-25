Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Яке головне питання США ставили делегатам із РФ
- Що потрібно для завершення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо не виключив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. За його словами, темою майбутніх переговорів між Росією та Сполученими Штатами має стати питання про те, на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Аналогічне запитання необхідно поставити й офіційному Києву.
На думку Рубіо, "ми повинні посадити за стіл переговорів обидві сторони, починаючи з росіян", передає Breitbart News.
Держсекретар додав, що делегація США зустрічалася з делегатами від Росії минулого тижня і головним питанням цієї зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".
"Багато людей не знають відповіді на це запитання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну", - сказав Рубіо.
За його словами, те саме запитання потрібно поставити й Україні.
"Тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - заявив глава американської дипломатії.
Мирні переговори щодо України - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським".
"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали й очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перемир'ю в Україні сприятимуть окремі переговори між США та Росією та між Вашингтоном і Києвом. Про це він сказав 24 лютого після прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Макрон додав, що вітає рішення про зустріч Зеленського з Трампом.
Зазначимо, Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - писало видання The New York Times.
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