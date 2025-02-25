Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Ключову роль у просуванні росіян займає недостатнє військове постачання Україні з боку країн колективного Заходу, вважає генерал-майор Вахур Карус.

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Глава Генштабу країни НАТО назвав умову перемоги України у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Вахур Карус:

Цей період війни в Україні можна схарактеризувати двома термінами: військова економіка і інновації

Російські війська продовжують просуватись на фронті

Україна все ще може перемогли Росію

Попри три роки повномасштабної війни, Україна все ще має шанс на перемогу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Вахур Карус, передає ERR.

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На його думку, цей період можна схарактеризувати двома ключовими поняттями: військова економіка та інновації. Він зазначив, що Росія змогла налагодити своє військове виробництво, проте Україна також активно розвиває власні технології, зокрема у сфері безпілотників дальнього радіуса дії та ракетного озброєння.

Відповідаючи на запитання в ефірі передачі Ukraina stuudio на каналі ETV, Карус наголосив, що результат війни залежить не лише від ресурсів, а й від підтримки союзників як для України, так і для Росії.

"Росія, очевидно, отримує допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї: деякі системи озброєнь, боєприпаси надходять звідти. У випадку з Україною важливий внесок західних союзників, крім того, що вони виробляють самі", - пояснив Карус.

На його думку, успіх України у створенні та виробництві безпілотників не є випадковим, адже країна зберегла знання у сфері військової промисловості ще з радянських часів.

Він зазначає, що в Україні свого часу працювали ключові фахівці та підприємства радянського оборонного комплексу. Країна завжди мала виробничі потужності та систему підготовки кадрів. Головне питання полягало в тому, наскільки ефективно Україна зможе переорієнтувати частину своїх ресурсів із ведення бойових дій на технологічні інновації, щоб швидко розгорнути виробництво військової техніки – навіть у невеликих масштабах, наприклад, у гаражних майстернях. Це стосується й розробки рішень, які допомагають нейтралізувати ворожі засоби або забезпечити хоча б мінімальну тактичну перевагу.

Водночас російські війська, хоч і повільно, але продовжують просуватися. На думку Каруса, ключову роль у цьому відіграє нестача ресурсів, які Захід не надав Україні вчасно.

"Ми схильні думати, що росіяни наївні. Я думаю, що три роки показали, що вони дуже добре дотримуються своєї доктрини", - вказує він.

Генерал-майор Вахур Карус зазначив, що дії російських військ на всій лінії фронту, особливо в районах, де вони прагнуть досягти успіху, є суто доктринальними. Війна позбавила їх частини ресурсів, необхідних для ведення багатосферного бойового протистояння.

Водночас Карус висловив занепокоєння тим, що Росія повертається до атак і тактики, які вимагають великих людських втрат. Оскільки російська сторона, схоже, здатна продовжувати вербування, це дає їй можливість застосовувати такий підхід.

"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", - резюмував начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними партизанського руху "Атеш", військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово відмовляються від відправки до Курської області, де російські окупаційні сили зазнають значних втрат.

Тим часом армія країни-агресора активізувала дії на Новопавлівському напрямку, атакуючи в бік Костянтинополя та Бурлацького, повідомляє ОСУВ "Хортиця". За інформацією військових, окупанти використовували мототехніку для доставки штурмових груп, але завдяки злагодженій роботі української артилерії та операторів дронів було знищено і пошкоджено дев’ять мотоциклів.

У Часовому Яру тривають міські бої, де противник атакує як фронтально, так і невеликими піхотними групами, зазначив представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін. За його словами, російські війська намагаються використовувати багатоповерхові будівлі для укриття.

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