Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Про що сказав Вахур Карус:
- Цей період війни в Україні можна схарактеризувати двома термінами: військова економіка і інновації
- Російські війська продовжують просуватись на фронті
- Україна все ще може перемогли Росію
Попри три роки повномасштабної війни, Україна все ще має шанс на перемогу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Вахур Карус, передає ERR.
На його думку, цей період можна схарактеризувати двома ключовими поняттями: військова економіка та інновації. Він зазначив, що Росія змогла налагодити своє військове виробництво, проте Україна також активно розвиває власні технології, зокрема у сфері безпілотників дальнього радіуса дії та ракетного озброєння.
Відповідаючи на запитання в ефірі передачі Ukraina stuudio на каналі ETV, Карус наголосив, що результат війни залежить не лише від ресурсів, а й від підтримки союзників як для України, так і для Росії.
"Росія, очевидно, отримує допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї: деякі системи озброєнь, боєприпаси надходять звідти. У випадку з Україною важливий внесок західних союзників, крім того, що вони виробляють самі", - пояснив Карус.
На його думку, успіх України у створенні та виробництві безпілотників не є випадковим, адже країна зберегла знання у сфері військової промисловості ще з радянських часів.
Він зазначає, що в Україні свого часу працювали ключові фахівці та підприємства радянського оборонного комплексу. Країна завжди мала виробничі потужності та систему підготовки кадрів. Головне питання полягало в тому, наскільки ефективно Україна зможе переорієнтувати частину своїх ресурсів із ведення бойових дій на технологічні інновації, щоб швидко розгорнути виробництво військової техніки – навіть у невеликих масштабах, наприклад, у гаражних майстернях. Це стосується й розробки рішень, які допомагають нейтралізувати ворожі засоби або забезпечити хоча б мінімальну тактичну перевагу.
Водночас російські війська, хоч і повільно, але продовжують просуватися. На думку Каруса, ключову роль у цьому відіграє нестача ресурсів, які Захід не надав Україні вчасно.
"Ми схильні думати, що росіяни наївні. Я думаю, що три роки показали, що вони дуже добре дотримуються своєї доктрини", - вказує він.
Генерал-майор Вахур Карус зазначив, що дії російських військ на всій лінії фронту, особливо в районах, де вони прагнуть досягти успіху, є суто доктринальними. Війна позбавила їх частини ресурсів, необхідних для ведення багатосферного бойового протистояння.
Водночас Карус висловив занепокоєння тим, що Росія повертається до атак і тактики, які вимагають великих людських втрат. Оскільки російська сторона, схоже, здатна продовжувати вербування, це дає їй можливість застосовувати такий підхід.
"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", - резюмував начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
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