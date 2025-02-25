Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Юрій Берендій
25 лютого 2025, 16:58
244
Ключову роль у просуванні росіян займає недостатнє військове постачання Україні з боку країн колективного Заходу, вважає генерал-майор Вахур Карус.
ВСУ
Глава Генштабу країни НАТО назвав умову перемоги України у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Вахур Карус:

  • Цей період війни в Україні можна схарактеризувати двома термінами: військова економіка і інновації
  • Російські війська продовжують просуватись на фронті
  • Україна все ще може перемогли Росію

Попри три роки повномасштабної війни, Україна все ще має шанс на перемогу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Вахур Карус, передає ERR.

відео дня

На його думку, цей період можна схарактеризувати двома ключовими поняттями: військова економіка та інновації. Він зазначив, що Росія змогла налагодити своє військове виробництво, проте Україна також активно розвиває власні технології, зокрема у сфері безпілотників дальнього радіуса дії та ракетного озброєння.

Відповідаючи на запитання в ефірі передачі Ukraina stuudio на каналі ETV, Карус наголосив, що результат війни залежить не лише від ресурсів, а й від підтримки союзників як для України, так і для Росії.

"Росія, очевидно, отримує допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї: деякі системи озброєнь, боєприпаси надходять звідти. У випадку з Україною важливий внесок західних союзників, крім того, що вони виробляють самі", - пояснив Карус.

На його думку, успіх України у створенні та виробництві безпілотників не є випадковим, адже країна зберегла знання у сфері військової промисловості ще з радянських часів.

Він зазначає, що в Україні свого часу працювали ключові фахівці та підприємства радянського оборонного комплексу. Країна завжди мала виробничі потужності та систему підготовки кадрів. Головне питання полягало в тому, наскільки ефективно Україна зможе переорієнтувати частину своїх ресурсів із ведення бойових дій на технологічні інновації, щоб швидко розгорнути виробництво військової техніки – навіть у невеликих масштабах, наприклад, у гаражних майстернях. Це стосується й розробки рішень, які допомагають нейтралізувати ворожі засоби або забезпечити хоча б мінімальну тактичну перевагу.

Водночас російські війська, хоч і повільно, але продовжують просуватися. На думку Каруса, ключову роль у цьому відіграє нестача ресурсів, які Захід не надав Україні вчасно.

"Ми схильні думати, що росіяни наївні. Я думаю, що три роки показали, що вони дуже добре дотримуються своєї доктрини", - вказує він.

Генерал-майор Вахур Карус зазначив, що дії російських військ на всій лінії фронту, особливо в районах, де вони прагнуть досягти успіху, є суто доктринальними. Війна позбавила їх частини ресурсів, необхідних для ведення багатосферного бойового протистояння.

Водночас Карус висловив занепокоєння тим, що Росія повертається до атак і тактики, які вимагають великих людських втрат. Оскільки російська сторона, схоже, здатна продовжувати вербування, це дає їй можливість застосовувати такий підхід.

"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", - резюмував начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними партизанського руху "Атеш", військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово відмовляються від відправки до Курської області, де російські окупаційні сили зазнають значних втрат.

Тим часом армія країни-агресора активізувала дії на Новопавлівському напрямку, атакуючи в бік Костянтинополя та Бурлацького, повідомляє ОСУВ "Хортиця". За інформацією військових, окупанти використовували мототехніку для доставки штурмових груп, але завдяки злагодженій роботі української артилерії та операторів дронів було знищено і пошкоджено дев’ять мотоциклів.

У Часовому Яру тривають міські бої, де противник атакує як фронтально, так і невеликими піхотними групами, зазначив представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін. За його словами, російські війська намагаються використовувати багатоповерхові будівлі для укриття.

Інші новини:

Що відомо про ERR?

Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник Байдена

Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник Байдена

17:49Політика
Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

16:58Війна
Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

16:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мрії

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мрії

Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогноз

Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогноз

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

Останні новини

17:56

Копійчана намазка з двох інгредієнтів: готується за 5 хвилин

17:49

Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник БайденаВідео

17:45

На військовому заводі у Словаччині зірвалась зброя, яка була призначена для України

17:45

Путін не може ігнорувати Трампа: Дуда сказав, чи має президент США план

17:24

Садівники закликали розвісити мило біля годівниць для птахів: причина ошелешить

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
17:24

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

17:22

Тарас Тополя зізнався, чи готовий він та гурт Антитіла повернутися на фронт

17:09

Коли садити картоплю у 2025 році: сприятливі дати для багатого врожаю

16:58

Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Реклама
16:52

Порошенка позбавляють "схеми" збагачення на донатах українців для ЗСУ, - експерт

16:51

Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

16:39

ЄС має "секретну зброю", яка допоможе Україні на переговорах з РФ - Politico

16:35

ЗСУ не можуть знищити заводи РФ з виробництва Шахедів: Буданов назвав 3 нюансиВідео

16:31

Україна готова: Подоляк зробив заяву про обмін полоненими "всіх на всіх"

16:12

Аномально подорожчав дуже популярний продукт в Україні: яка ціна у магазинах

16:07

Буде цвісти роками: садівники сказали, як часто потрібно поливати орхідею

16:01

Переможницю "Холостяка" запідозрили в романі з відомим співаком

15:55

"Імперським міфам не місце": у Полтаві знесли пам'ятник російському царю Петру I

15:43

"Все почнеться до літа": названо реальні плани Трампа щодо війни в Україні

15:26

Популярна українська актриса стала мамою втретєВідео

Реклама
15:20

"Комплексні заходи": російський співак Shaman отримав підозру від СБУ

15:10

Чи можна святкувати день народження наперед: священник дав остаточну відповідь

15:05

Буданов розкрив неочікувану ціль Путіна, якщо Росія захопить Україну

15:04

Загадка для людей з "очима яструба": де заховані двоє тигрів

14:57

Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: які продукти в "зоні ризику"

14:38

Зовсім не малюки: який зараз вигляд мають головні герої фільму "Діти шпигунів"

14:33

Без гарантій безпеки: NYT дізналася деталі майбутньої угоди США та України

14:26

4 країни виступають проти передачі Україні активів РФ: у Politico назвали причини

14:26

Спершу сніг, а потім +11: коли Україну накриє раптове потепління

14:06

СБУ впроваджує унікальну методику безпілотних технологій - експерт

14:00

Все завдяки Байдену: Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року

13:59

Росіяни бояться служби на Курщині: партизани Атеш заявили про величезні втрати

13:50

Садівники закликають ніколи не викидати пророслий часник: у чому причина

13:49

5 ознак того, що вам пощастило з дружиною

13:27

Алла Пугачова вразила захопленням сина і пожартувала над ним - деталі

13:16

"Страшні цифри": Буданов сказав, скільки коштів РФ виділяє на війну

12:58

Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на УкраїнуФото

12:52

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

12:45

Трамп може намагатись "торгувати Україною": Світан розкрив неочікувані плани СШАВідео

12:43

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

Реклама
12:40

"Зима пакує валізи": синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого

12:37

"Важливий і емоційний день": Міша Крупін склав військову присягу

12:37

Меган Маркл викрили в копіюванні Памели Андерсен: що з'явилося у дружини Гаррі

12:21

ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем – деталі

12:12

Трамп "принизив" Макрона в Білому домі: що сталося

11:53

Секретні курці: хто із ЗСЖ-них зірок нишком курить і пропагує здоров'я

11:48

"Серце з російським народом": Маша Машкова приголомшила своїм публічним зізнанням

11:35

Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині - The Telegraph

11:29

Велика поразка: в ЦПД сказали, чому Путін хоче продати США ресурси Росії

11:14

Кемерон Діаз уперше "засвітила" обличчя сина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти