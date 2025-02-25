Україна та США погодили угоду про корисні копалини: ЗМІ розкрили перші деталі

Україна погодила угоду зі США щодо видобутку корисних копалин після того, як Вашингтон відмовився від найсуворіших умов, зазначають ЗМІ.

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Україна погодила угоду зі США щодо корисних копалин - які умови / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі Financial Times:

Україна погодила із США угоду щодо корисних копалин

В угоді відсутні гарантії безпеки для України

Підписання відбудеться в найближчі тижні у Білому домі, готується візит Зеленського

Київ досяг домовленостей із Вашингтоном щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка, за очікуваннями українських чиновників, сприятиме зміцненню відносин з адміністрацією Трампа та відкриє шлях до довгострокової безпекової підтримки з боку США. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських урядовців.

За словами чиновників, Україна готова підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, зокрема нафти й газу, після того як США відмовилися від претензій на 500 млрд доларів потенційного прибутку від їхньої експлуатації.

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Українська сторона наголошує, що вдалося узгодити значно вигідніші умови, а саму угоду розглядає як інструмент для поглиблення співпраці зі США та посилення позицій країни після трьох років війни.

"Угода про видобуток корисних копалин - це лише частина картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що вона є частиною більшої картини", - заявила у вівторок в інтерв'ю Financial Times Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр і міністр юстиції України, яка очолювала переговори.

Що передбачає угода між Україною та США

Остаточний варіант угоди, датований 24 лютого, з яким ознайомилася FT, передбачає створення фонду, куди Україна спрямовуватиме 50% доходів від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів, зокрема нафти, газу та супутньої логістики. Кошти фонду будуть інвестовані в проєкти всередині країни.

Документ не охоплює корисні копалини, що вже приносять доходи до державного бюджету, а отже, не стосується поточної діяльності найбільших українських виробників газу та нафти — "Нафтогазу" та "Укрнафти".

За даними ЗМІ, в угоді відсутні будь-які згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких наполягав Київ у процесі переговорів. Крім того, питання щодо частки США у фонді та умов угод про "спільну власність" залишаються відкритими і потребують подальшого узгодження.

Зазначається, що початкова пропозиція адміністрації Трампа передбачала створення інвестиційного фонду реконструкції, в якому США мали б "зберігати 100% фінансової участі". Україна, своєю чергою, повинна була направляти у фонд 50% доходів від видобутку мінеральних ресурсів, зокрема нафти, газу та пов’язаної з ними інфраструктури, але не більше ніж 500 мільярдів доларів.

Ці умови, які українські посадовці назвали неприйнятними, були виключені з остаточного варіанту угоди.

У матеріалі FT йдеться про те, що однією з ключових змін, яких добивався Київ, стало зобов’язання фонду інвестувати в Україну. У документі зазначається, що США підтримуватимуть економічний розвиток країни в майбутньому.

Представники українського уряду наголошують, що угода поки що має лише рамковий характер, а жодні доходи не будуть перерозподілятися, доки фонд не запрацює. Це залишає час для врегулювання можливих суперечностей, серед яких — питання юрисдикції угоди.

Окрім того, уряд Зеленського має отримати підтримку парламенту України. Опозиційні депутати вже заявили, що перед можливою ратифікацією угода стане предметом жвавих дебатів.

Коли буде підписана угода між Україною та США

Українські посадовці повідомили, що угоду вже підтримали міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Вони також висловили сподівання, що Зеленський невдовзі відвідає Білий дім, де протягом найближчих тижнів відбудеться офіційна церемонія підписання угоди з Трампом.

"Це буде шанс для президента обговорити загальну картину. А після цього ми зможемо подумати про наступні кроки", - сказав один з чиновників.

Що відомо про українські корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США прагнуть укласти з Україною угоду щодо видобутку корисних копалин, однак у документі досі не передбачено гарантій безпеки. Як повідомляє CNN із посиланням на обізнане українське джерело, американська сторона категорично заперечує проти їхнього включення. Водночас Київ сподівається, що це питання обговорять Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі.

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон під час спеціального заходу в Києві заявив, що довгострокова співпраця з США у сфері видобутку корисних копалин принесе Україні значну користь.

Тим часом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що переговори між українською та американською сторонами перебувають на фінальному етапі. За її словами, обговорення пройшло в конструктивному руслі, а майже всі ключові деталі вже узгоджені.

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