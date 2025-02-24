Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Важливо:
- Атакований безпілотниками російський НПЗ вийшов з ладу
- Унаслідок удару загорілася основна установка первинної переробки нафти
Після атаки дронів Рязанський нафтопереробний завод, третій за величиною НПЗ країни-агресора РФ, призупинив переробку.
Атакований безпілотниками російський НПЗ вийшов з ладу щонайменше на кілька днів, повідомляє Reuters, з посиланням на свої джерела.
Як ідеться в повідомленні, унаслідок удару загорілася основна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-6, що призвело до припинення діяльності всього об'єкта.
Зазначається, що потужність установки становить близько 170 000 барелів на добу, або близько 48% від потужності переробки.
У повідомленні уточнюється, що керівництво НПЗ може увімкнути первинні перегінні установки ЕЛОУ-4 і ЕЛОУ-3, поки ЕЛОУ-6 перебуває на ремонті.
Очікується, що об'єкт відновить роботу "протягом кількох днів", якщо не буде нових атак, додали джерела Reuters.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ. Під час удару по Рязанському НПЗ було зафіксовано щонайменше 5 вибухів у районі цілі.
Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.
Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.
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