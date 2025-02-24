Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Унаслідок удару загорілася основна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-6.

https://glavred.net/world/odin-iz-krupneyshih-npz-rossii-ostanovil-rabotu-posle-ataki-dronov-reuters-10642295.html Посилання скопійоване

РФ атакують дрони / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Важливо:

Атакований безпілотниками російський НПЗ вийшов з ладу

Унаслідок удару загорілася основна установка первинної переробки нафти

Після атаки дронів Рязанський нафтопереробний завод, третій за величиною НПЗ країни-агресора РФ, призупинив переробку.

Атакований безпілотниками російський НПЗ вийшов з ладу щонайменше на кілька днів, повідомляє Reuters, з посиланням на свої джерела.

відео дня

Як ідеться в повідомленні, унаслідок удару загорілася основна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-6, що призвело до припинення діяльності всього об'єкта.

Зазначається, що потужність установки становить близько 170 000 барелів на добу, або близько 48% від потужності переробки.

У повідомленні уточнюється, що керівництво НПЗ може увімкнути первинні перегінні установки ЕЛОУ-4 і ЕЛОУ-3, поки ЕЛОУ-6 перебуває на ремонті.

Очікується, що об'єкт відновить роботу "протягом кількох днів", якщо не буде нових атак, додали джерела Reuters.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ. Під час удару по Рязанському НПЗ було зафіксовано щонайменше 5 вибухів у районі цілі.

Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

Інші новини:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред