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Спершу сніг, а потім +11: коли Україну накриє раптове потепління

Ангеліна Підвисоцька
25 лютого 2025, 14:26
258
На сході погода буде найпрохолоднішою. Там очікується морозна погода.
погода
Прогноз погоди в Україні на початок березня / Колаж: Главред, фото: pexels

Погода в Україні в перші дні березня дивуватиме. Попри те, що взимку було мало снігопадів, вони очікуються на самому початку весни. Про це повідомляє Ventusky.

Уже вранці 1 березня сніг очікується в деяких районах Прикарпаття, Буковини, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Увечері сніжитиме в центрі та на сході.

Водночас цього дня буде вже тепліше. На сході вночі температура повітря опуститься до -10 градусів, а на заході підвищиться до +3.

відео дня
погода 1 березня
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: ventusky

2 березня сніг очікується у південних, деяких центральних та східних областях. Вночі на сході буде найхолодніше. Там температура повітря буде на рівні -4 градусів, а на заході - близько 0 градусів.

погода на 2 березня
Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото: ventusky

3 березня Україну накриє вже тепла погода. Вдень температура повітря майже по всій Україні буде на рівні +6 градусів. Однак на сході ще протримається прохолодна погода - 0...+1 градус.

погода на 4 березня
Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото: ventusky

Вже 4 березня температура повітря в Україні підвищиться до +11 градусів.

погода на 4 березня
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

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Що відомо про сайт Ventusky?

Сайт і застосунок Ventusky було створено організацією InMeteo - метеорологічною компанією в Чехії з головним офісом у місті Пльзень. Основна спеціалізація компанії - прогноз погоди та візуальне відображення всіх метеорологічних показників.

У компанії, яка його розробила, називають Ventusky унікальним інструментом, що демонструє точні метеорологічні показники та зміну погоди з плином часу на всій земній кулі та в кожній її конкретній точці.

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