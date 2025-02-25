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"Зима пакує валізи": синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого

Віталій Кірсанов
25 лютого 2025, 12:40
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Згідно з прогнозом синоптика, протягом тижня температура поступово зростатиме, а з 1 березня очікуються опади.
погода
Синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні найближчої ночі все ще прогнозуються морози. Однак протягом тижня очікується потепління. Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Зима завершує свої справи, розкладає папери по течках, пакує валізи, набирає в термос кави, бо дорога далека...", - зазначила синоптик.

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За її словами, вночі 26 лютого температура на сході України опуститься до -12...-15 градусів, у більшості регіонів буде -5...-11 градусів, на заході -1...-5 градусів. Протягом дня в Україні очікується температура від +2 до -4 градусів, на сході - до -5...-8 градусів. Тепло відчується тільки на заході країни, де температура підніметься до +4...+9 градусів.

Опади в Україні малоймовірні, а в Києві 26 лютого прогнозують суху погоду: вночі -7...-9 градусів, удень +1...+3 градуси.

Згідно з прогнозом синоптика, протягом тижня температура поступово зростатиме, а з 1 березня очікуються опади, які допоможуть очистити повітря від заантициклонізованих мас.

Хто така Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Український гідрометцентр, завершальний тиждень лютого приготував для України зміну погоди.

За даними синоптиків, на початку тижня ще впливатиме антициклон, проте атмосферний тиск уже знижуватиметься. У більшості регіонів буде без опадів, а температура поступово підвищуватиметься. Лише сьогодні у східних областях очікується місцями невеликий сніг.

Погода в Україні на 26 лютого
Погода в Україні 26 лютого / Фото: meteo.gov.ua

На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями спостерігатиметься ожеледиця. Вітер цього тижня буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

"Холодна повітряна маса повільно відходитиме на схід і північний схід та обумовлюватиме там холодну погоду", - кажуть в Укргідрометцентрі.

Водночас найбільш відчутне послаблення морозу очікується в західних областях та на крайньому півдні країни, особливо 27 лютого.

Погода в Україні на 27 лютого
Погода в Україні 27 лютого / Фото: meteo.gov.ua

На решті території вночі ще буде холодно, а максимальна температура вдень підвищиться до невеликого плюса. Зокрема, на сході та північному сході країни вночі будуть морози -10°...-16°, а вдень -2°...-7°. У західних областях і на крайньому півдні країни вночі -3°...-10°, удень повітря прогріватиметься до +2°...+9°. На решті території вночі -5°...-13°, а вдень від -2° до +4°.

Погода в Києві

Цього тижня погода зміниться і в столиці. Вдень очікується близько +3°, а ось ночі поступово стануть теплішими. Якщо в ніч на середу ще буде -10°, то 1 березня вже очікується 0°.

Також у Києві 28 лютого подекуди ймовірний мокрий сніг, а 1 березня в столиці очікується мокрий сніг і дощ.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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