Без військової допомоги США Україна довго не протягне: WSJ назвав терміни

ЗСУ вже у 2025 році можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі зі своїх найсучасніших озброєнь.

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Без військової допомоги США Україна довго не протягне / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Що пише The Wall Street Journal:

Припинення військової допомоги США - це найгірший сценарій

Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво

Без військової американської допомоги в України буде достатньо зброї, щоб продовжувати воювати проти армії РФ у нинішньому темпі до літа. Як передає The Wall Street Journal (WSJ), про це заявила низка західних чиновників.

Після цього терміну ЗСУ можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі зі своїх найсучасніших озброєнь.

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Великих поставок зброї, відправлених або замовлених ще адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року, сказала Селеста Волландер, колишній високопоставлений чиновник Пентагону.

Українські аналітики кажуть, що внутрішні поставки зброї можуть продовжити цей термін.

"Ми можемо витримати півроку або рік, щоб дати Європі час для запуску виробництва боєприпасів", - сказав Микола Бєлєсков, старший аналітик Come Back Alive, української організації, що постачає безпілотники військовим.

Припинення військової допомоги США - це найгірший сценарій, сказав старший помічник президента Зеленського, додавши, що це означатиме, що Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від Європи.

Видання зазначило, що Україна створила власну потужну військову промисловість, яка тепер виробляє озброєння на $30 млрд на рік, що вшестеро більше, ніж роком раніше. У 2024 році країна виробила близько 1,5 млн безпілотників, які стали її основною формою оборони вздовж лінії фронту, дозволяючи Україні стримувати російські атаки, зазнаючи мінімальних втрат. Цього року, за словами українських чиновників, планується випустити 3000 ракет і 30 тис. безпілотників великої дальності.

Загалом, Україна наразі виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США постачають близько 20%, а Європа - 25%, за словами одного західного чиновника.

Але деякі поставки США, включно з передовими системами ППО, балістичними ракетами класу "земля-земля", навігаційними системами і далекобійною ракетною артилерією, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньої кількості - або взагалі не виробляє.

Щойно ці поставки США закінчаться, здатність України наносити удари на великі відстані та захищати свої тилові позиції постраждає, заявили чиновники та аналітики.

"Наявність партнера, який постачає військові технології найвищої якості, за визначенням незамінна в деяких галузях", - сказав Томаш Копечни, чеський урядовий посланець із відновлення України.

Інфографіка Главред

Мирні переговори щодо України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським".

"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали й очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перемир'ю в Україні сприятимуть окремі переговори між США і Росією та між Вашингтоном і Києвом. Про це він сказав 24 лютого після прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Макрон додав, що вітає рішення про зустріч Зеленського з Трампом.

Зазначимо, Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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