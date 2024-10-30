Як продовжити відстрочку від мобілізації: роз'яснення від адвоката

Вже 9 листопада спливають усі видані відстрочки від мобілізації.

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Відстрочка від мобілізації у воєнний час / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Відстрочка надається на 90 днів

Заяву для поновлення відстрочки можна відправити поштою

Усі відстрочки від мобілізації, які отримали українці, надаються максимум на 90 днів. Цей термін закінчується якраз 9 листопада. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

За її словами, 9 листопада - це дата, коли спливає термін загальної мобілізації, продовжений уже неодноразово Указом Президента України. Тобто раз на три місяці Верховна Рада України затверджує Укази Президента про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію.

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"Відстрочка за постановою КМУ №560 надається від призову на військову службу з мобілізації, і тому, коли розглядають конкретні документи, навіть, наприклад, подані 1 листопада, відстрочку не можуть надати більше, ніж до закінчення терміну загальної мобілізації, тобто на сьогоднішній день день не довше ніж 9 листопада.", - розповідає Лідія.

Адвокатка додає, що в пункті 60 згаданої постанови сказано, що військовозобов'язані, після видання Указу Президента України про продовження мобілізації, можуть подати заяву на розгляд комісії в паперовій або електронній формах. Тобто, немає вимоги приносити документи особисто, їх можна надіслати поштою.

Також, порядок призову на військову службу в особливий період не вимагає подавати нові документи, які вже подавалися при оформленні відстрочки. Однак багато людей все ж додають ті ж документи разом із заявою про продовження відстрочки. Після цього комісія розглядає заяву та продовжує відстрочку на термін мобілізації.

За словами Лідії Карплюк, 29 жовтня Верховна Рада України затвердила Укази Президента України про продовження воєнного стану та про продовження загальної мобілізації, тому після публікації нормативно-правових актів та набрання ними законної сили всі, хто мав відстрочку, мають ще раз подати заяви про продовження відстрочки.

Закон про мобілізацію / Инфографика: Главред

Також вона висловила сподівання, що можливо, в майбутньому в електронному кабінеті військовозобов'язаного з'явиться опція, завдяки якій можна буде подати заяву про відстрочку в електронному вигляді.

"Наприклад, якщо чоловік, на утриманні якого перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, одружений на матері цих дітей і у нього нічого з цього приводу не змінюється, то зараз він подає або надсилає до ТЦК та СП заяву про продовження відстрочки, а згодом, сподіваємося, він зможе робити те саме, натискаючи відповідну кнопку в додатку.", - підкреслила спікерка.

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, Рада підтримала закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію – 304. Дані закони передбачають продовження на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко повідомляв, що загалом до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить докомплектування військових частин до 85%.

Народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповідав, що в Україні триває мобілізація, проте питання про обов’язкову службу жінок наразі навіть не піднімається. При цьому нардеп додав, що в українській армії є чимало вакансій, які потребують людей, зокрема ці посади можуть обіймати жінки.

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