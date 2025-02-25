Аномально подорожчав дуже популярний продукт в Україні: яка ціна у магазинах

Стали відомі три причини, чому ціна на популярний серед українців продукт різко стала вищою і продовжує зростати.

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Аномально подорожчав дуже популярний продукт в Україні/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні різко подорожчала соняшникова олія

Скільки цей продукт зараз коштує у магазинах

В Україні на початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії.

Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит. Про це розповіли в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

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УКАБ презентував щомісячний моніторинг цін на продукти харчування. У ньому зазначається, яка динаміка змін у цінах на низку продуктів.

Як йдеться у моніторингу, в лютому цього року подорожчали, зокрема, деякі бакалійні продукти. Серед них – соняшникова олія.

"Так, у лютому 2025 року спостерігається зростання цін на деякі бакалійні товари, зокрема на соняшникову олію. Це зумовлено підвищенням вартості насіння, яке становить значну частину собівартості продукції, а також зростанням світового попиту та коливанням нафтових цін", – йдеться у повідомленні.

Також УКАБ у межах моніторингу створив інфографіку, на якій видно динаміку зміни ціни на соняшникову олію у найбільших торгівельних мережах України:

Динаміка цін на олію та вартість у магазинах/ Інфографіка: УКАБ

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, базовий продукт раціону "впаде" в ціні на 9% – експерт потішив прогнозом. Провідний науковий співробітник пояснив, коли і чому варто очікувати зниження цін на молочні продукти.

Також раніше повідомлялося, що в Україні переписали ціни на популярні продукти – що подорожчало найбільше. За тиждень змінились ціни на деякі овочі та фрукти.

Нагадаємо, українцям потрібно готуватися до підвищення цін – стало відомо, які продукти в "зоні ризику". Україна не має достатньо потужного виробництва овочів закритого ґрунту.

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