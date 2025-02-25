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Все завдяки Байдену: Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року

Марія Николишин
25 лютого 2025, 14:00
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Адміністрація Байдена відправила зброю зі своїх арсеналів Україні.
Все завдяки Байдену: Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року
Постачання зброї з США / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, facebook/joebiden

Коротко:

  • Постачання зброї з США триватиме до 2026 року
  • Байден докладав зусиль, аби забезпечити Україну всім необхідним
  • Він підписав контракти з оборонними компаніями США

Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські постачання триватимуть до 2026 року. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово критикував надання багатомільярдної допомоги Україні. Тому перед тим, як залишити Білий дім, Джо Байден докладав зусиль, аби забезпечити Україну всім необхідним на максимально довгий термін.

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Зокрема, адміністрація Байдена відправила зброю зі своїх арсеналів та підписала контракти з оборонними компаніями Штатів на закупівлю боєприпасів, ППО, транспортних засобів та інших необхідних речей на полі бою в Україні.

В WSJ підкреслюють, що згідно з умовами контрактів, ці поставки триватимуть до 2026 року.

"Це було зроблено на підтримку того, що ми розуміли стратегію нової адміністрації: вести перемовини з позиції сили та показати Путіну, що українці можуть продовжувати боротись", – наголосила ексспівробітниця Пентагону Селеста Валландер, яка обіймала посаду помічника міністра оборони США в адміністрації Байдена.

Все завдяки Байдену: Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року
Допомога США / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, напередодні поширювалася інформація про те, що США призупинили продаж Україні зброї. Президент України Володимир Зеленський розповів, що військова допомога для України не скасована, але нових пакетів не оголошено.

Водночас, американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримала від США військову допомогу на суму 67 мільярдів доларів і ще 31,5 млрд як пряму бюджетну підтримку.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України поки що "немає апетиту". При цьому він вважає, що війну Росії проти України потрібно довести до кінця.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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війна в Україні військова допомога Джо Байден новини України
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