"Перемир'я не буде довготривалим": у ВР дали невтішний прогноз

Роман Костенко переконаний, що війна не завершиться у 2025 році.

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Війна в Україні не завершиться у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook/Роман Костенко

Про що говорить Костін:

Війна в Україні не закінчиться у 2025 році

Режим припинення вогню не буде тривалим

У 2025 році війна в Україні не завершиться, але можливе тимчасове перемир'я. Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Відео вже розлетілося в Мережі.

Водночас він переконаний, що це перемир'я довго не триватиме.

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"Чи може бути якесь перемир'я? У світлі того, що відбувається, воно може бути. Чи буде це кінець війни? Точно ні. У нас тільки одне буде питання - наскільки довго протримається це перемир'я, якщо воно буде. Я сам людина, яка пережила десятки перемир'їв. Деякі з них були три дні, деякі - кілька хвилин, а деякі - кілька секунд і продовжували", - сказав Костенко.

Він додав, що без реальних гарантій безпеки РФ точно не зупиниться, адже вона не досягла навіть мінімальних цілей, які вона поставила для себе в Україні.

Дивіться відео із заявою Романа Костенка:

Війна в Україні не завершиться у 2025 році / фото: скріншот

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський сказав, з яких кроків має починатися завершення війни. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант, підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами. Зеленський заявив: якщо членство в Альянсі для України надалі залишиться закритим, то в нас не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні.

Нагадаємо, прем'єр Данії заявила, що мир в Україні може бути небезпечнішим за війну. Фредеріксен наголосила, що вона не довіряє Путіну і не вірить у його бажання досягти миру. Також вона зазначила, що Трамп створив атмосферу невизначеності.

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