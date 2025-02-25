Російські Ту-95 МС запустили ракети по Україні: що відомо

Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

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Повітряну тривогу оголосили на всій території України / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Коротко:

Уся Україна - "червона"

РФ запустила ракети з літаків Ту-95 МС

Вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет з району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

За даними на 06:03 у Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети перебували в повітряному просторі Полтавщини. Жителів міста Пирятин закликали пройти в укриття.

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Пізніше ракети змінили рух у напрямку Черкас.

06:22 Крилаті ракети в повітряному просторі Київщини, рухаються курсом на Ставище, Білу Церкву.

06:28 Ракети змінили курс в напрямку Житомира, повідомляють Повітряні сили.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

06:36 Як пише Telegram-канал monitor, всі крилаті ракети локаційно втрачені в Житомирській області.

06:57 Ворожа авіація повертається назад на аеродром базування. Інформації про повторні пуски не було.

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Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря.

Рано вранці в понеділок, 24 лютого, армія РФ скинула керовану авіабомбу на Харків. Одеську область окупанти атакували Шахедами.

У ніч на 24 лютого в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У місті працювали сили ППО.

У ніч на неділю, 23 лютого, військові РФ запустили по Україні безліч ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

У ніч на 22 лютого окупанти запустили по Україні 162 дрони. Українська протиповітряна оборона збила 82 ворожі безпілотники, ще 75 не досягли цілей (були локаційно втрачені, без негативних наслідків).

Збивати ворожі дрони довелося в 13 областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

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