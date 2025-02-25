'Ситуація може різко змінитись': в DeepState назвали нову ціль Росії на фронті

Сили оборони змогли перетягнути увагу російських військ та здійснюють заходи для укладення логістики російських військ, зазначають аналітики.

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Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни окупували село Запоріжжя на Донеччині

РФ стикається з логістичними проблемами на Покровському напрямку

Оборонна ініціатива в районі Покровська перебуває на боці ЗСУ

Російські війська просунулися на Покровському напрямку та окупували село Запоріжжя в Донецькій області. Проте загальна оборонна ініціатива в цьому районі залишається за Силами оборони України, повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми даними, найбільш напруженою ділянкою на цьому напрямку є район Срібного, де російські війська чинять тиск на позиції ЗСУ. Після численних штурмів окупанти повністю захопили село Запоріжжя та намагаються просунутися в напрямку Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Активні бойові дії тривають також у районах Котлине-Удачне, Успенівки, Піщаного та Воздвиженки.

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"В цілому, за останні півтора тижні активність просувань противника в районі Покровська знизилася, так само суттєво впала чисельність штурмових дій. Свою важливу роль зіграли відновлення з боку Сил Оборони, які змогли перетягнути увагу та ресурси ворога, який намагається відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій. З часом на мапі ще з'явиться синя зона, яка також стала наслідком цих подій", - анонсували в Deepstate.

Аналітики зазначають, що російські війська на Покровському напрямку стикаються з логістичними та ресурсними проблемами, зокрема нестачею особового складу й техніки. Труднощі з логістикою ускладнюють ротацію військ, евакуацію поранених (окупанти майже не забирають важкопоранених), а також постачання боєприпасів, медикаментів і продовольства. Все частіше штурми здійснюються за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістичне забезпечення відбувається навіть із залученням ослів і коней, що вже набуває системного характеру та свідчить про ситуацію в російській армії.

Попри ці труднощі, противник продовжує атакувати невеликими групами, постійно виснажуючи українських захисників.

Крім того, в Deepstate очікують перегрупування російських сил після просувань на інших напрямках, що може призвести до зростання активності біля Покровська. Наразі головні ресурси ворог зосереджує в районі Курахового та нарощує тиск поблизу Великої Новосілки.

"Значний вплив на стан справ росіян мають дрони, які здійснюють ураження по логістиці, по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії тощо. Ситуація може в мить кардинально змінитися, але поки що все вказує на зниження активності і оборонна ініціатива в районі Покровська перебуває на стороні Сил Оборони. До речі, це почало прослідковуватися з початку приходу Драпатого в ОСУВ "Хортиця", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Крім того, російські окупаційні війська посилюють активність у районі Великої Новосілки на Донеччині.

За останній тиждень загарбники щодня фіксували просування на північ від цього населеного пункту. Після його захоплення російські війська зосередилися на накопиченні ресурсів та перегрупуванні, а зараз відновили наступальні дії.

Найбільший тиск противник чинить у напрямку Скудного та Бурлацького. В результаті боїв окупанти повністю захопили Новий Комар, значну частину Новоочеруватого та наблизилися до Бурлацького, просуваючись через посадки.

"На даному напрямку головною ціллю для ворога є населений пункт Комар, через яке проходить дорога до Багатиря та в цілому логістика до угрупування Сил Оборони в районі Андріївки. Дійти туди через Роздольне росіянам поки не вдається, хоча вони пробують", - резюмували в DeepState.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри три роки повномасштабної війни, Україна все ще має реальні шанси на перемогу. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Вахур Карус.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чи існує ризик прориву російських військ на окремих ділянках фронту.

За його словами, російські війська завершують наступальну операцію 2024 року, в межах якої ще влітку планували взяти під контроль кордони Донецької та Луганської областей. Однак ці плани затягнулися до початку 2025-го, і ворогові так і не вдалося досягти навіть меж Дніпропетровської області.

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