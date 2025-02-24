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В Україну скоро прийде потепління: коли регіони заливатиме дощем

Ангеліна Підвисоцька
24 лютого 2025, 21:11
243
Погода в Сумах буде одрнією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -13.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -16 градусів
  • Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 25 лютого буде морозною. У деяких областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 лютого Україна буде під впливом антициклону. Температура повітря поступово почне теплішати, але мороз ще протримається. У східних областях температура повітря опуститься до -16 градусів. Вдень у західних областях потеплішає до +8 градусів.

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Надалі морози будуть відходити і дні ставатимуть теплішими. 1 березня очікується сніг та дощ, але згодом прийде потеплення.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україну скоро прийде потепління: коли регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: ventusky

Погода 25 лютого

В Україні 25 лютого буде невелика хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг у східних областях. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура в західних, південно-західних областях та Криму вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 8-13° морозу, на північному сході країни до 16° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережжі 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -13

За даними meteoprog, 25 лютого в Україні буде морозним. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+7 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -13...-4 градусів.

В Україну скоро прийде потепління: коли регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: meteoprog

Погода 25 лютого у Києві

У Києві 25 лютого буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну скоро прийде потепління: коли регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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