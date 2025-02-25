Буданов розкрив неочікувану ціль Путіна, якщо Росія захопить Україну

Буданов вважає, що Російська Федерація має на меті відновлення імперії подібної до СРСР.

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Росія може готувати новий наступ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Главред

Головні тези Буданова:

Росія, Білорусь та Україна можуть об’єднатись в єдине

РФ хоче відновити Радянський союз

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що якщо Росія отримає контроль над Україною її наступною ціллю стане Польща.

Буданов зазначив, що Росія вважає себе імперією, а не федерацією. Російська Федерація, на думку розвідника, має на меті відновлення імперії, подібної до Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору у складі.

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"Якщо станеться найгірший варіант, і три країни - Росія, Білорусь, Україна об’єднаються в єдине. При тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі будуть Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад. Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум якщо утворюється імперія. А там вже як вийде, вибачте", - зазначив Буданов під час Спеціальної зустрічі YES.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський зробив важливу заяву, чи триватиме війна в Україні ще три роки. Президент України сподівається, що Україна зможемо закінчити війну цього року, а не через три роки. Однак дуже складна ситуація на фронті.

Кирило Буданов заявив про те, що є дві події, які змінили плани РФ та хід війни. Голова Головного управління розвідки розповів, що на початку вторгнення бої за Гостомель і Мощун завадили країні-агресору Росії здійснити план взяти "Київ за три дні".

Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні. За його словами, темою майбутніх переговорів між Росією та Сполученими Штатами має стати питання про те, на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Аналогічне запитання необхідно поставити й офіційному Києву.

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