У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Президент США, ймовірно, спочатку зустрінеться з українським колегою.

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Трамп скоро проведе зустрічі з Путіним і Зеленським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

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Скоро відбудуться зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським

Президент США хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали

Президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським", передає FoxNews.

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"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому.

"Україна вже не існувала б як країна, якби не американці", - додала Лівітт.

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Нещодавні заяви Дональда Трампа

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як все складеться", - відповів президент США.

Крім того, він додав, що у них є "шанс на дуже хороше врегулювання" між Україною та Росією.

Також Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро.

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати - а ми цього не хочемо", - сказав президент США.

Крім того, Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.

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