Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Анна Ярославська
25 лютого 2025, 09:08
332
Президент США, ймовірно, спочатку зустрінеться з українським колегою.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп скоро проведе зустрічі з Путіним і Зеленським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Головні тези:

  • Скоро відбудуться зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським
  • Президент США хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали

Президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським", передає FoxNews.

відео дня

"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому.

"Україна вже не існувала б як країна, якби не американці", - додала Лівітт.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
​Найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Нещодавні заяви Дональда Трампа

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як все складеться", - відповів президент США.

Крім того, він додав, що у них є "шанс на дуже хороше врегулювання" між Україною та Росією.

Також Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро.

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати - а ми цього не хочемо", - сказав президент США.

Крім того, Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

09:48Війна
Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

09:19Світ
У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

09:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на березень 2025: Козерогам - пауза, Водоліям - конкуренція, Рибам - захоплення

Гороскоп Таро на березень 2025: Козерогам - пауза, Водоліям - конкуренція, Рибам - захоплення

Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Алла Пугачова влаштувала рознос в ізраїльському ресторані - що сталося

Алла Пугачова влаштувала рознос в ізраїльському ресторані - що сталося

Ставка на РФ не зіграла: Bloomberg пояснив, до кого тепер "переметнувся" Китай

Ставка на РФ не зіграла: Bloomberg пояснив, до кого тепер "переметнувся" Китай

Останні новини

09:48

Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

09:46

Російські війська атакували та просунулись в Курській області – ISW

09:30

Настя Каменських опинилася в лікарні - що сталося

09:23

Гороскоп на завтра 26 лютого: Левам - прибуток, Дівам - надзвичайне досягнення

09:19

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
09:08

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

08:32

Макрон озвучив рецепт перемир'я між Україною та РФ: у Le Monde пояснили суть

08:26

Альбіна Джанабаєва раптово покинула Іспанію - деталі

08:19

Путіну буде складно продовжувати війну: в ISW назвали проблеми РФ

Реклама
08:18

Карта Deep State онлайн за 25 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Трамп і Путін не закінчать війну, а змусять її повторитися у більш страшному і кривавому виглядіПоглядВідео

07:15

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

06:18

Російські Ту-95 МС запустили ракети по Україні: що відомо

05:30

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

05:05

Що означає вислів "лихий на їжу": лише одиниці пояснять значенняВідео

04:30

Припинення вогню до Великодня: експерт пояснив, чи зупинить Кремль бої у квітні

04:03

Бур'яни "зникнуть назавжди": садівник поділився хитрим, але простим секретом

03:30

Більшість забуває: чому потрібно знімати каблучку перед тим, як лягати спати

03:02

Не зрівняти з магазинним: рецепт неймовірно паштету, що буде танути в роті

02:25

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мріїВідео

Реклама
02:01

Як прибрати подряпини зі скла: 4 безвідмовних способи

01:52

Буданов назвав головну умову досягнення стійкого миру в Україні

01:30

На концерті співачки-путіністки Олени Ваєнги померла фанатка

01:07

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

00:59

Яке взуття купити на весну 2025: підказки фешн-блогерів

00:48

Путін розповів про переговори з Трампом і заїкнувся щодо захоплених територій

24 лютого, понеділок
23:49

"Є вагома причина": Макрон виступив за відновлення контактів з Путіним

23:39

Угода про надра між Україною та США на "фінішній прямій" – Axios

23:36

Мода 2025 року – що носити, щоб бути в тренді цього сезону

23:01

Алла Пугачова публічно висловилася про Крістіну Орбакайте - причина

22:51

ЄС "прижучив" путіністів Галустяна і Барановську за підтримку війни в Україні

22:50

Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну: де розмістять війська

22:18

"Я не використовую слова легковажно": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

22:08

Дружина Кирила Буданова вийшла у світ уперше після отруєння - який вигляд має

21:48

Є дві події, які змінили плани РФ та хід війни - Буданов

21:43

Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

21:20

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

21:16

Колись я був вневнений, що моєму поколінню випало жити в постісторіїПогляд

21:11

В Україну скоро прийде потепління: коли регіони заливатиме дощем

21:00

Приховати вік і бути в тренді одночасно: як виглядати модно у 45+

Реклама
20:53

У США померла культова джазова співачка, яка перша виконала хіт Killing Me Softly

20:52

Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро

20:47

"Будемо боротися": Максим Галкін вразив своїм зверненням до українців

20:46

Трамп назвав імовірні терміни зустрічі із Зеленським у США

20:26

Оля Цибульська назвала справжню людину серед українських зірок

20:01

Замість кави: 5 напоїв для енергії, що бадьорять, на весь день

19:46

Не просто для милоти: вчені розкрили, для чого котам подушечки на лапах

19:46

Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогнозВідео

19:43

В Україні переписали ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше

19:43

Трамп веде переговори з Путіним щодо війни в Україні: лідер США поділився деталями

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти