У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Головні тези:
- Скоро відбудуться зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським
- Президент США хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали
Президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським", передає FoxNews.
"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому.
"Україна вже не існувала б як країна, якби не американці", - додала Лівітт.
Нещодавні заяви Дональда Трампа
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.
"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як все складеться", - відповів президент США.
Крім того, він додав, що у них є "шанс на дуже хороше врегулювання" між Україною та Росією.
Також Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро.
"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати - а ми цього не хочемо", - сказав президент США.
Крім того, Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.
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