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Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: що відбувається

Юлія Закрепа
20 листопада 2024, 21:20оновлено 20 листопада, 22:14
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Виведення з експлуатації застарілої техніки дозволить зосередитися на інвестиціях у нові технології.
Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: що відбувається
Британія утилізує військову техніку / колаж: Главред, фото: piabay, Вікіпедія

Коротко про головне:

  • Британія утилізує військову техніку
  • Міністр оборони розкрив нові плани Британії

Міністр оборони Британії Джон Хілі повідомив, що Велика Британія вирішила утилізувати ряд своєї техніки. Рішення викликано необхідністю скоротити витрати на оборону та модернізувати збройні сили.

За його словами, цей крок дозволить заощадити до 500 мільйонів фунтів стерлінгів у найближчі п’ять років, хоча держава продовжує прагнути до досягнення витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, йдеться у матеріалі Politico.

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Йдеться про два десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark. Їх виведуть з експлуатації на 10 років раніше запланованого.

"Також буде утилізовано два судна матеріально-технічного забезпечення RFA Wave Knight та RFA Wave Ruler та фрегат HMS Northumberland. Останній наразі перебуває в ремонті. Щодо авіації та безпілотників, то йдеться про застарілі вертольоти Puma та CH-47 Chinook. А також - про 47 розвідувальних безпілотників Watchkeeper", - йдеться у матеріалі.

Як підкреслив Хілі, виведення з експлуатації застарілої техніки дозволить зосередитися на інвестиціях у нові технології, адаптуючи збройні сили до викликів майбутнього.

Разом з тим, опозиція засудила це рішення, заявивши, що воно може послабити національну безпеку. Консервативна партія висловила занепокоєння, що зменшення кількості військових активів несе ризики в умовах глобальної нестабільності.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який очолює уряд з липня 2024 року, раніше обіцяв посилити обороноздатність країни та її роль у НАТО. Попри скорочення частини активів, Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Бюджет у 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, передбачений попереднім урядом, залишається в силі.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Британія виділила рекордну суму для ЗСУ на купівлю дронів. Уряд оголосив про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників.

Британія та Франція дозволити бити вглиб Росії, але є умова - повне зняття обмежень на застосування далекобійних ракет не йдеться. Відомо, що цей дозвіл на удари ракетами Storm Shadow/SCALP поширюється тільки на Курську область.

Пентагон готує для України пакет допомоги на $275 млн.Міністерство оборони США готує новий пакет оборонної допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські ракетні системи HIMARS і протитанкові боєприпаси Javelin.

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