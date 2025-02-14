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Глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова

Анна Ярославська
14 лютого 2025, 06:55
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Піт Гегсет заявив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".
Піт Гегсет, ядерна зброя
Піт Хегсет висловився про ядерну зброю для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Глава Пентагону пояснив свої слова про членство України в НАТО
  • Гегсет висловився про ядерну зброю для України

Міністр оборони США Піт Гегсет допустив можливість надання Україні ядерної зброї. За його словами, це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

Глава Пентагону зазначив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

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"Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод", - сказав Гегсет в інтерв'ю Breitbart News.

Він додав, що його завдання полягає в тому, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити мирну угоду більш імовірною.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні слід надати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від майбутнього російського вторгнення в рамках мирної угоди.

Також очільник Міноборони США роз'яснив слова щодо вступу України до НАТО та повернення окупованих територій. Він зазначив, що його зауваження слід тлумачити не як так звані червоні лінії, а як "реальність ситуації".

Він зазначив, що його слова не означають, що Україна не зможе приєднатися до НАТО в майбутньому.

"Я думаю, що те, що я сформулював учора (у середу, - ред.), консультуючись із вищим керівництвом у Білому домі та Овальному кабінеті президента, було реальністю цього моменту - що членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми є зараз", - розповів Хегсет.

вступление в НАТО инфографика
​Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред ​

Водночас він додав, що "ніхто не буде кидати палицю в землю через 25 років або будь-який певний період часу".

"Це просто визнання того, що якщо ви хочете, якщо ми хочемо досягти миру шляхом переговорів, ви хочете припинення вогню, ви хочете можливості для тривалого миру, реально зараз, цього немає в планах - так само як реалістичне повернення до кордонів 2014 року просто зараз не в планах", - додав глава Пентагону.

Надавні заяви Хегсета про членство України в НАТО та окуповані території

Як повідомляв Главред, новий міністр оборони США Піт Хегсет виступив на засіданні формату Рамштайн у Брюсселі та заявив, що повернення кордонів України 1991 року не є реалістичною метою.

Він також переконаний у тому, що вступ України до НАТО не допоможе мирно врегулювати війну, а Трамп хоче закінчити війну дипломатичним шляхом.

Гегсет також заявив, що США в будь-якому разі не відправлятимуть свої війська в Україну.

Тим часом Естонія готова направити своїх військових в Україну в рамках повоєнної миротворчої місії разом із міжнародними партнерами. У разі відновлення російської агресії Таллінн готовий захищати Україну.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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