Глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова

Піт Гегсет заявив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

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Піт Хегсет висловився про ядерну зброю для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

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Глава Пентагону пояснив свої слова про членство України в НАТО

Гегсет висловився про ядерну зброю для України

Міністр оборони США Піт Гегсет допустив можливість надання Україні ядерної зброї. За його словами, це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

Глава Пентагону зазначив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

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"Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод", - сказав Гегсет в інтерв'ю Breitbart News.

Він додав, що його завдання полягає в тому, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити мирну угоду більш імовірною.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні слід надати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від майбутнього російського вторгнення в рамках мирної угоди.

Також очільник Міноборони США роз'яснив слова щодо вступу України до НАТО та повернення окупованих територій. Він зазначив, що його зауваження слід тлумачити не як так звані червоні лінії, а як "реальність ситуації".

Він зазначив, що його слова не означають, що Україна не зможе приєднатися до НАТО в майбутньому.

"Я думаю, що те, що я сформулював учора (у середу, - ред.), консультуючись із вищим керівництвом у Білому домі та Овальному кабінеті президента, було реальністю цього моменту - що членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми є зараз", - розповів Хегсет.

​Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред ​

Водночас він додав, що "ніхто не буде кидати палицю в землю через 25 років або будь-який певний період часу".

"Це просто визнання того, що якщо ви хочете, якщо ми хочемо досягти миру шляхом переговорів, ви хочете припинення вогню, ви хочете можливості для тривалого миру, реально зараз, цього немає в планах - так само як реалістичне повернення до кордонів 2014 року просто зараз не в планах", - додав глава Пентагону.

Надавні заяви Хегсета про членство України в НАТО та окуповані території

Як повідомляв Главред, новий міністр оборони США Піт Хегсет виступив на засіданні формату Рамштайн у Брюсселі та заявив, що повернення кордонів України 1991 року не є реалістичною метою.

Він також переконаний у тому, що вступ України до НАТО не допоможе мирно врегулювати війну, а Трамп хоче закінчити війну дипломатичним шляхом.

Гегсет також заявив, що США в будь-якому разі не відправлятимуть свої війська в Україну.

Тим часом Естонія готова направити своїх військових в Україну в рамках повоєнної миротворчої місії разом із міжнародними партнерами. У разі відновлення російської агресії Таллінн готовий захищати Україну.

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