Деяким пенсіонерам України заблокують виплати: хто втрачає право на пенсію

Виплати пенсій можуть зупинити у декількох випадках.

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Що потрібно знати кожному пенсіонеру / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що мова:

Чому пенсіонерам можуть припинити виплати

Що робити, якщо перестали нараховувати пенсію

Частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат через низку причин. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає обставини, за яких виплати можуть бути припинені.

Пенсію можуть зупинити у таких випадках:

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якщо під час оформлення виплат було використано недостовірні документи;

у разі виїзду пенсіонера на постійне проживання в країну, з якою Україна не має пенсійної угоди;

у разі смерті пенсіонера.

Крім того, якщо пенсіонер протягом року не користується своєю банківською карткою для отримання пенсії – не знімає кошти, не оплачує покупки – виплати можуть бути припинені.

Щоб поновити пенсійні виплати, достатньо особисто звернутися до відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду України. Додаткова заява у разі зупинки виплат через відсутність ідентифікації не потрібна.

Для зручності пенсіонерів передбачено кілька способів ідентифікації, у тому числі дистанційних:

через "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою відеозв'язку.

Ті, хто перебуває за кордоном, можуть пройти ідентифікацію у дипломатичних установах України.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні змінили формулу для розрахунку виплат. Мінсоцполітики визначить коефіцієнт та порядок індексації пенсій, а остаточне рішення ухвалить Кабмін наприкінці місяця.

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Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

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