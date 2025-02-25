Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Ангеліна Підвисоцька
25 лютого 2025, 19:25
613
Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +8 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 26 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -17 градусів
  • Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 26 лютого буде морозною. У деяких областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчої ночі температура повітря на сході опуститься до -15 градусів. Опади у цей день малоймовірні.

відео дня

Протягом тижня в Україні потеплішає. З 1 березня в Україну почнуть повертатися опади.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 26 февраля
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: ventusky

Погода 26 лютого

В Україні 26 лютого буде невелика хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях. На дорогах північних, центральних та східних областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -17

За даними meteoprog, 26 лютого в Україні буде морозним. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+8 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -17...-6 градусів.

погода 26 февраля
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: meteoprog

Погода 26 лютого у Києві

У Києві 26 лютого буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 26 февраля
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації: міністр розкрив деталі

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації: міністр розкрив деталі

20:57Україна
Україна та США погодили угоду про корисні копалини: ЗМІ розкрили перші деталі

Україна та США погодили угоду про корисні копалини: ЗМІ розкрили перші деталі

20:51Світ
Ядерна зброя замість вступу до НАТО: в США відреагували на ініціативу України

Ядерна зброя замість вступу до НАТО: в США відреагували на ініціативу України

20:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мрії

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мрії

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

Останні новини

21:00

Дефіцит та зростання цін: основний продукт подорожчає через небезпечну хворобу

20:58

Де краще посадити картоплю: секрети вдалого вирощування

20:57

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації: міністр розкрив деталі

20:51

Україна та США погодили угоду про корисні копалини: ЗМІ розкрили перші деталі

20:49

Коли Україна зможе почати свою наступальну операцію?Погляд

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
20:45

Колишній чоловік Алсу вирішив мститися: що вигадав Абрамов

20:40

Рідкісний символ на дорозі: про що попереджає дорожній знак з трьома авто

20:37

Секрету понад тисяча років: що означає слово "Bluetooth" і до чого там зуб

20:35

Ядерна зброя замість вступу до НАТО: в США відреагували на ініціативу України

Реклама
20:33

Рік Оскару: дружина Козловського показала найперше фото співака із сином

20:12

Ситуація на фронті може погіршитися: Чмут назвав умову

19:54

Від 25 до 40 тисяч гривень: яким жінкам України виплатять "круглі" суми

19:44

З 1 березня в Україні проіндексують пенсії: Шмигаль назвав точні суми підвищень

19:44

Були на морі: чоловік Жанни Фріске розповів, чому кинув її помирати на самоті

19:31

Питання оборони України: Британія терміново скликає європейських лідерів

19:27

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральну сметану від підробки за хвилину

19:25

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

19:11

150 тисяч загиблих і поранених: армія РФ визнала провал на ключовому напрямку

19:10

Цікава новина зі сфери "успіхів" ворожого ВПКПогляд

18:58

Бізнес 2025 – найкращі ідеї для старту

Реклама
18:51

В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації - що змінилось

18:48

Україна має повернути 3,5 млрд євро: у Словаччині видали цинічну заяву

18:40

"Перемир'я не буде довготривалим": у ВР дали невтішний прогнозВідео

18:34

Вища за норму температура і засуха: якою буде погода в Україні у березні 2025

18:18

"Ситуація може різко змінитись": в DeepState назвали нову ціль Росії на фронті

17:56

Копійчана намазка з двох інгредієнтів: готується за 5 хвилин

17:49

Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник БайденаВідео

17:45

На військовому заводі у Словаччині вибухнула зброя, яка була призначена для України

17:45

Путін не може ігнорувати Трампа: Дуда сказав, чи має президент США план

17:24

Садівники закликали розвісити мило біля годівниць для птахів: причина ошелешить

17:24

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

17:22

Тарас Тополя зізнався, чи готовий він та гурт Антитіла повернутися на фронт

17:09

Коли садити картоплю у 2025 році: сприятливі дати для багатого врожаю

16:58

Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

16:52

Порошенка позбавляють "схеми" збагачення на донатах українців для ЗСУ, - експерт

16:51

Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

16:39

ЄС має "секретну зброю", яка допоможе Україні на переговорах з РФ - Politico

16:35

ЗСУ не можуть знищити заводи РФ з виробництва Шахедів: Буданов назвав 3 нюансиВідео

16:31

Україна готова: Подоляк зробив заяву про обмін полоненими "всіх на всіх"

16:12

Аномально подорожчав дуже популярний продукт в Україні: яка ціна у магазинах

Реклама
16:07

Буде цвісти роками: садівники сказали, як часто потрібно поливати орхідею

16:01

Переможницю "Холостяка" запідозрили в романі з відомим співаком

15:55

"Імперським міфам не місце": у Полтаві знесли пам'ятник російському царю Петру I

15:43

"Все почнеться до літа": названо реальні плани Трампа щодо війни в Україні

15:26

Популярна українська актриса стала мамою втретєВідео

15:20

"Комплексні заходи": російський співак Shaman отримав підозру від СБУ

15:10

Чи можна святкувати день народження наперед: священник дав остаточну відповідь

15:05

Буданов розкрив неочікувану ціль Путіна, якщо Росія захопить Україну

15:04

Загадка для людей з "очима яструба": де заховані двоє тигрів

14:57

Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: які продукти в "зоні ризику"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти