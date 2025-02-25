В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 26 лютого
- Де температура повітря опуститься до -17 градусів
- Де очікується сніг та ожеледиця
Погода в Україні 26 лютого буде морозною. У деяких областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчої ночі температура повітря на сході опуститься до -15 градусів. Опади у цей день малоймовірні.
Протягом тижня в Україні потеплішає. З 1 березня в Україну почнуть повертатися опади.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 26 лютого
В Україні 26 лютого буде невелика хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях. На дорогах північних, центральних та східних областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -17
За даними meteoprog, 26 лютого в Україні буде морозним. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+8 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -17...-6 градусів.
Погода 26 лютого у Києві
У Києві 26 лютого буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.
Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.
Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.
Вас також може зацікавити:
- "Зима пакує валізи": синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого
- Спершу сніг, а потім +11: коли Україну накриє раптове потепління
- Вища за норму температура і засуха: якою буде погода в Україні у березні 2025
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред