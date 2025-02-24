"Прорив на будь-якій ділянці": коли Путін знову накаже піти на міста України

Росіяни зараз "вперлися в оборону", однак експерт пояснив, як довго триватиме ця пауза.

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Чому Путін хоче паузи до літа / Колаж: Головред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На які запитання дав відповідь Світан:

Чи зможуть росіяни прорвати фронт

Що чекає Україну влітку 2025 року

У третю річницю повномасштабного вторгнення українців як ніколи цікавить, чи є зараз загроза прориву російських військ на будь-яких ділянках фронту. Відповідь на це запитання дав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, загроза прориву фронту була торік, однак зараз запал РФ вже не такий сильний.

"Російським військам вдалося прорвати у нас першу і другу лінії оборони і здійснити оперативне вклинення на глибину близько 50 км – так противник фактично дійшов до Покровська. Однак там його запал зник, вичерпався. Тож наразі росіянам нічим проривати фронт. Вони мають піти в оперативну паузу, щоб можна було спланувати якийсь прорив на будь-якій ділянці фронту", - каже експерт.

За словами Світана, будь-які військові операції діляться на етапи: накопичення, розгортання, наступу, оборони, знову накопичення тощо. Однак зараз, як пояснює експерт, у росіян закінчується наступальний етап, і вони повинні піти в етап накопичення, тобто в глуху оборону.

"А для цього найкраще створити оперативну паузу, яка триватиме від місяця-півтора до трьох-чотирьох місяців, щоб противник міг накопичитися і рушити далі. У принципі, все це вкладається в "хотілки" Путіна, які ми зараз чуємо: у квітні зупинити бойові дії під виглядом мирних перемовин, за цей час накопичити сили і засоби", - каже Світан.

Резюмуючи, Світан заявив, що з червня-липня ворог може продовжити наступ і проводити літню кампанію 2025 року.

"Ось тоді в нас може виникнути загроза прориву. Якщо ми, звичайно, підемо на ці мирні переговори", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на Главкома Сирського, за 3 роки повномасштабного вторгнення РФ Україна звільнила понад 50% територій, яка була окупована з 24 лютого 2022 року. За його словами, українські воїни, демонструючи майстерність і стійкість, стримують чисельно й ресурсно переважаючого противника.

Окрім цього, нещодавно Генштаб підтвердив, що ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ. Йдеться про удар по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2.

Своєю чергою експерт Володимир Горбач сказав, до якої фази рухається війна в Україні. За його словами, з точки зору технологій і озброєння, які застосовуються в бою, війна змінюється постійно.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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