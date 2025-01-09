Бронь або мобілізація впродовж 72 годин: нардеп пояснив механізм перебронювання

Керівники критично важливих підприємств зможуть перебронювати своїх працівників протягом 72 годин через портал "Дія", розповів Олександр Федієнко.

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Частину українців, які підлягають бронюванню, можуть мобілізувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Керівники критично важливих підприємств матимуть 72 години для оновлення бронювання після 28 лютого

У цей період ТЦК матимуть право мобілізувати військовозобов’язаних

Після 28 лютого 2025 року, коли завершиться термін дії чинних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств зможуть повторно забронювати своїх працівників від призову. На перебронювання відводиться 72 години. Про це йдеться у відповіді Мінекономіки на запит народного депутата, члена комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнка.

Після завершення дії відстрочки (28 лютого), підприємства матимуть три доби для оновлення бронювання. Забронювати працівників можна на порталі Дія.

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Як зазначив Федієнко, у цей період ТЦК матимуть право мобілізувати таких працівників.

"ТЦК має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних, у разі якщо це буде після 28-го лютого. Про що як ви бачите написано у відповіді", - наголосив він.

Федієнко звернув увагу на те, що механізм перебронювання потребує доопрацювання. Нардепа бентежить те, чи матимуть підприємства можливість оновити бронювання своїх працівників до 28 лютого, щоб уникнути ризику мобілізації в період очікування на підтвердження нової броні.

"Вже підготував запити до КМУ щодо удосконалення цього питання", - зазначив Федієнко.

Боронювання в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після 28 лютого військовозобов’язані в Україні можуть втратити бронювання, якщо підприємство втрачає статус критичного або не відповідає його критеріям. У такому разі ТЦК мають право мобілізувати таких працівників, зазначив нардеп Олександр Федієнко.

Також Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану. Згідно з новими положеннями, тепер підлягає бронюванню ще одна категорія громадян — священнослужителі.

Крім цього, Миколаївський ТЦК спростував інформацію про мобілізацію працівників критично важливих підприємств із бронюванням. Майор юстиції Тетяна Кійко пояснила, що випадок у Миколаївському центрі комплектування пов'язаний із технічними проблемами документообігу.

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Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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