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"Безпрограшна" угода: ЄС зробив Україні свою пропозицію щодо корисних копалин

Анна Ярославська
25 лютого 2025, 11:04
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Євросоюз виступив з ініціативою в той момент, коли Трамп заявив, що Вашингтон близький до підписання угоди з Києвом про природні ресурси.
Стефан Сежурне, Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У понеділок, 24 лютого, Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих ресурсів". Це сталося якраз у той момент, коли президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до підписання угоди з Києвом про права на природні ресурси.

Європейський комісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам, з якими зустрівся в Києві під час візиту Європейської комісії, приуроченого до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, пише Politico.

"Україна може надати 21 з 30 найважливіших матеріалів, необхідних Європі, в рамках взаємовигідного партнерства", - заявив Сежурне.

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"Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо угоди, яка не буде взаємовигідною", - додав він.

Видання зазначає, що Трамп робить дедалі агресивніші спроби домогтися від України прав на її мінеральні багатства, вимагаючи до 500 мільярдів доларів як компенсацію за підтримку Вашингтоном Києва у відбитті вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський досі відмовлявся підписувати два проєкти угод, запропонованих адміністрацією Трампа, оскільки умови занадто суворі.

"Я не підпишу те, за що доведеться розплачуватися 10 поколінням українців", - заявив Зеленський на пресконференції 23 лютого.

Однак у понеділок Трамп заявив, що "остаточна угода дуже близька" і що вона включатиме "рідкоземельні метали та різні інші речі".

"Україна має в своєму розпорядженні величезні запаси найважливіших елементів і мінералів - від літію до титану, які мають життєво важливе значення для виробництва сучасних технологій і мають великий попит у глобальній гонці за ресурсами. У неї також є величезні запаси вугілля, а також нафти, газу та урану, але більша частина з них розташована на територіях, що перебувають під контролем Росії", - зазначає Politico.

'Безпрограшна' угода: ЄС зробив Україні свою пропозицію щодо корисних копалин
Коротко про рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред ​

Угода щодо рідкоземельних металів - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Він [Трамп] хоче якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно, з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в рамках угоди щодо можливості Сполучених Штатів на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не створюватимуть для Києва нового боргового тягаря. Новий підхід має забезпечити взаємну вигоду двох країн.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна та США вже найближчим часом можуть підписати угоду про взаємний видобуток українських корисних копалин ресурсів. Документ опрацьовується і узгоджується сторонами.

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