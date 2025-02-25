'Страшні цифри': Буданов сказав, скільки коштів РФ виділяє на війну

Буданов наголосив, що крім основного бюджету ще є фонди.

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Витрати РФ на війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви начальника ГУР:

41% основного бюджету РФ призначений на війну

Водночас, 49% артилерійських боєприпасів постачаються з Північної Кореї

41% основного бюджету країни-агресора Росії призначені на витрати для війни проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передають Новини.Live.

"Зараз навіть офіційно 41% основного бюджету Російської Федерації... чому кажу основний - тому що є ще фонди. Цей бюджет - це бюджет війни. Це бюджет міністерства оборони Російської Федерації. Це страшні цифри насправді", - наголосив він. відео дня

За його словами, на сьогодні точно вже в військах РФ знаходиться 120 самохідних артилерійських установок калібру 170-мм, що є далекобійною артилерією.

Крім того, Буданов додав, що 49% артилерійських боєприпасів калібрів 122 та 152-мм, а також реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122-мм постачаються з Північної Кореї.

Витрати РФ на війну - що відомо

Як повідомляв Главред, згідно із даними дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень відомо, що 2024 року загальні витрати Росії на оборону зросли на 42% у реальному вираженні і склали 13,1 трильйона рублів - це приблизно 462 мільярди доларів.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що взаємозалежність російського режиму та Північної Кореї поглиблюється - особливо Москви під Пхеньяну.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також заявив, що російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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