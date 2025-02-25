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В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації - що змінилось

Юрій Берендій
25 лютого 2025, 18:51
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Відстрочки для заброньованих працівників буде автоматично продовжено до 31 березня рішенням уряду, зазначив Шмигаль і пояснив причини.
В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації - що змінилось
В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Коротко:

  • В Україні продовжили термін дії відстрочок від мобілізації
  • Рішення спрямоване на збільшення термінів для підтвердження статусу критичності підприємств

Сьогодні, 25 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження строку дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram, опублікувавши відео із засідання уряду.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників", - сказав він.

відео дня

За словами Шмигаля, це рішення дозволить підприємствам отримати додатковий час для підтвердження статусу критично важливих відповідно до оновлених критеріїв, а також забезпечити перебронювання своїх працівників.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram, що внесено зміни до урядової постанови від 22.11.2024 № 1332 щодо бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану.

"Установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами порталу "Дія" і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31.03.2025", — йдеться у повідомленні.

Також державні органи протягом чотирьох місяців мають переглянути ухвалені рішення про надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Для цього змінено постанову уряду від 14.01.2025 № 36 щодо перебронювання у "Дії".

За словами Мельничука, це стосується працівників підприємств, які вже визнані або будуть визнані критично важливими для економіки, забезпечення життєдіяльності населення чи потреб ЗСУ та інших військових формувань. Бронювання для них можливе до 1 квітня без застосування 72-годинної верифікації.

В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації - що змінилось
Що потрібно, щоб отримати бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський закликав усунути недоліки в програмі "Контракт 18-24", зокрема щодо добровольців, які стали на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідну заяву він зробив 23 лютого.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію (ВЛК), а також спростив процедуру підтвердження інвалідності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса заявив, що в Україні припинили формувати нові бригади. Він зазначив, що підготовка триватиме лише для тих підрозділів, які вже створені або перебувають на завершальному етапі формування. За його словами, цей процес враховуватиме досвід попередніх наборів.

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Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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