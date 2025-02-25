Трамп може намагатись 'торгувати Україною': Світан розкрив неочікувані плани США

Підпис Трампа може обмежити наш суверенітет і змусити нас втратити територіальну цілісність.

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Який план має Трамп на Україну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головні тези Світана:

В України є два зовнішньополітичні документи, які вже ухвалено й підписано

Який план має Трамп на Україну

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чи буде Трамп намагатись "торгувати Україною", та чи є в України опція "не продатися", а встояти і диктувати свій порядок денний, відстоювати свої власні інтереси.

"Щонайменше в України немає опції продатися. Адже подивіться, Стамбульський меморандум - це здача наших територій, суверенітету і недоторканності. Посягання на все це - це стаття 110 Кримінального кодексу України, де передбачено довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Покажіть мені цього, вибачте за вираз, придурка, який захоче недоторканність України віддати під чиїсь мирні думки. Йому ж сидіти тоді! Де б він не був, його знайдуть наші правоохоронці і посадять. Не думаю, що в когось виникне думка спробувати зробити щось подібне", - зазначив Світан.

Експерт нагадав, що у 110 статті йдеться тільки про заклики до деяких змін у нашій недоторканності, а в 111-й - про безпосередньо держзраду. Підпис під будь-яким документом, який обмежує наш суверенітет і змушує нас втратити територіальну цілісність, - це 111 стаття, державна зрада.

"Тому в нас просто немає можливості піти на якісь "стамбульські домовленості", хоч би хто там проштовхував здачу наших інтересів. А тому немає сенсу навіть порушувати цю тему. Якщо вам треба везти 25 тонн асфальту, а у вас всього лише "Жигулі" - не вийде, не завантажиться це все. Тому немає сенсу навіть говорити", - додав Світан.

Військовий експерт також пояснив, що в України є два зовнішньополітичні документи, які вже ухвалено й підписано: Будапештський меморандум, де закріплено територіальну цілісність України, що гарантується п'ятьма ядерними державами, а також Резолюція ООН від 23 лютого 2023 року, яку підписала 141 країна, з вимогою вивести російські війська з території України.

"Усе, нам більше нічого не треба. Келлог приїжджав в Україну, як він сказав, "послухати наше бачення". Навіщо слухати? Нехай читає Резолюцію ООН і Будапештський меморандум - там усе написано, не треба було навіть до Києва їхати. Під цими документами стоять і підписи США, навіщо кудись їздити", - додав Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Плани Трампа на Україну - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро. Президент США вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів. У ЗМІ розкрили, чи будуть прописані в угоді про корисні копалини гарантії безпеки для України.

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни. Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

Роман Світан дав несподіваний прогноз, чи може Трамп "здати Україну". Військовий експерт вважає, що Трамп може заважати Україні і такі можливості у нього є, поки він президент та не виключає, що після виборів до Конгресу США, політичний ландшафт у Вашингтоні може змінитися.

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