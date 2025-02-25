Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

Майор запасу НГУ вважає, що наразі відбуваються дуже таємні домовленості.

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Про що хоче домовитись Трамп / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Білий Дім

Ключові тези Гетьмана:

Україні пропонують "новий Будапештський меморандум"

Для чого Україні пропонують піти на компроміс

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що нам пропонують піти на компроміс, але на який саме ніхто не каже.

"Розмови про компроміси дуже дратують, особливо людей на фронті. Якщо нам кажуть, що треба йти на компроміси, а ми не хочемо цього, то чи хтось чув, що саме пропонує США в особі Трампа? Які компроміси? Окрім того, що це має бути важка угода. І ті розмови, що ми маємо повернути величезний борг у п'ять разів більший, ніж ми сплачували. Тоді треба порушити питання, хто нам поверне гроші за ту зброю, яку ми передали РФ, за ядерну зброю, яку ми передали РФ. Тобто ми віддали її безплатно?", - зауважив Гетьман в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

За словами майора запасу НГУ, Україні пропонують "новий Будапештський меморандум", тобто без гарантій.

"Ви підпишіть якийсь папірець, йдіть на поступки, а ми вголос про це не скажемо, бо якщо ми скажемо вголос, то буде ґвалт по всьому світу. Одні з підписантів хочуть забрати нашу територію, інші підписанти хочуть забрати наші корисні копалини. І це ті люди, які нам гарантували безпеку. Будапештський меморандум - це папірець замість гарантій, де нічого не прописано", - наголосив Гетьман.

Майор запасу НГУ також додав, що наразі відбуваються дуже таємні домовленості.

"Тобто нам пропонують піти на компроміс, і ми маємо це підтримувати, але ніхто не скаже на який саме, і що ми пропонуємо Україні. Я впевнений, що наше керівництво, наші групи, наші дипломати, які цим займаються, вже чудово розуміють, вони вже почули, але їм заборонили про це говорити вголос", - припустив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Трамп веде переговори з Путіним щодо війни в Україні. Президент США заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України. Трамп додав, що перемовини проходять "дуже добре".

Російський диктатор Володимир Путін розповів про переговори з Трампом і заїкнувся щодо захоплених територій. Водночас він заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкоземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що Україна готова до підписання угоди із США. Вона повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

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