РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

У Київській та Сумській області є пошкодження після ворожої атаки.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-dronami-dve-oblasti-povrezhdena-mnogoetazhka-est-postradavshie-10642349.html Посилання скопійоване

На Київщині працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/kyivoda

Коротко:

Вночі Україна була під ударом ворожих дронів

На Київщині та Сумщині є наслідки атаки

У ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

відео дня

Атака РФ на Сумщину

Після 4 години ранку 25 лютого в Сумах було чути звуки вибухів.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив про приліт Шахеда біля озера Чех. За його словами, повилітало дуже багато вікон у багатоповерхівці. Є одна постраждала людина, якій медики надають допомогу.

У місті розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За даними ДСНС, через влучання БПЛА противника було пошкоджено житлові будівлі.

"25 лютого ворог атакував житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Суми / Фото: t.me/dsns_telegram

Також у Службі розповіли, що рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

"За попередніми даними, поранено двох людей", - передали надзвичайники.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

Як повідомили в Київській ОВА, в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Крім того, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

У Фастівському районі зафіксували пошкодження приватних будинків.

Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda

Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda

Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda

Ракетна атака на Україну 25 лютого

Вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет з району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред