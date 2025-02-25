РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

Коротко:
- Вночі Україна була під ударом ворожих дронів
- На Київщині та Сумщині є наслідки атаки
У ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.
Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.
Атака РФ на Сумщину
Після 4 години ранку 25 лютого в Сумах було чути звуки вибухів.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив про приліт Шахеда біля озера Чех. За його словами, повилітало дуже багато вікон у багатоповерхівці. Є одна постраждала людина, якій медики надають допомогу.
У місті розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
За даними ДСНС, через влучання БПЛА противника було пошкоджено житлові будівлі.
"25 лютого ворог атакував житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон", - йдеться у повідомленні.
Також у Службі розповіли, що рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.
"За попередніми даними, поранено двох людей", - передали надзвичайники.
Атака на Київщину
Як повідомили в Київській ОВА, в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.
Крім того, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.
У Фастівському районі зафіксували пошкодження приватних будинків.
Ракетна атака на Україну 25 лютого
Вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет з району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.
Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.
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