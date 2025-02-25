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РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

Анна Ярославська
25 лютого 2025, 07:15
649
У Київській та Сумській області є пошкодження після ворожої атаки.
Атака дронів на Київщину, ППО
На Київщині працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/kyivoda

Коротко:

  • Вночі Україна була під ударом ворожих дронів
  • На Київщині та Сумщині є наслідки атаки

У ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

відео дня

Атака РФ на Сумщину

Після 4 години ранку 25 лютого в Сумах було чути звуки вибухів.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив про приліт Шахеда біля озера Чех. За його словами, повилітало дуже багато вікон у багатоповерхівці. Є одна постраждала людина, якій медики надають допомогу.

У місті розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За даними ДСНС, через влучання БПЛА противника було пошкоджено житлові будівлі.

"25 лютого ворог атакував житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон", - йдеться у повідомленні.

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
Наслідки атаки на Суми / Фото: t.me/dsns_telegram

Також у Службі розповіли, що рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

"За попередніми даними, поранено двох людей", - передали надзвичайники.

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

Як повідомили в Київській ОВА, в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Крім того, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

У Фастівському районі зафіксували пошкодження приватних будинків.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivoda

Ракетна атака на Україну 25 лютого

Вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет з району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

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