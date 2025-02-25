Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що Росія "є агресором".

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Зустріч Трампа і Макрона розкрила різкі розбіжності щодо України / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп хоче якнайшвидше домогтися припинення вогню

Макрон не хоче слабкої угоди

Між президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном існують істотні розбіжності в підході до завершення війни в Україні. Про це пише Reuters.

Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

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Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що Росія "є агресором".

"Путін порушив мир", - сказав Макрон.

При цьому Трамп висловив бажання якнайшвидше домогтися припинення вогню і сказав, що намагається домовитися про нього між Україною і РФ. Він навіть сказав, що поїде в Кремль, щоб зустрітися з Путіним, щойно буде досягнуто угоди.

Макрон, з іншого боку, закликав до більш виваженого підходу, починаючи з перемир'я, а потім мирної угоди, що включає гарантії безпеки. Він зазначив, що Європа не хоче слабкої угоди. Будь-яка мирна угода, сказав він, має бути "оцінена, перевірена і підтверджена".

Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворчих сил, щойно мирна угода буде досягнута.

"Вони не перебуватимуть уздовж лінії фронту. Вони не будуть частиною будь-якого конфлікту. Вони будуть там, щоб гарантувати дотримання миру", - сказав Макрон.

Трамп сказав, що приймає цю концепцію, як і Путін.

"Так, він прийме це. Я спеціально поставив йому це запитання. Він не проти цього", - сказав Трамп про позицію Путіна щодо миротворчих сил.

Заяви Макрона щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, прем'єр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з президентом США Дональдом Трампом. Політики домовилися координувати свій підхід у спробі вплинути на мирний план глави Білого дому і виступлять з єдиним посланням щодо України.

Макрон провів зустріч з американським лідером. На прес-конференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково розташовуватимуться "на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".

Крім того, на прес-конференції з Трампом, Еммануель Макрон заявив, що сподівається на "сильне" американське втручання для гарантування миру.

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