Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

Коротко:
- Трамп хоче якнайшвидше домогтися припинення вогню
- Макрон не хоче слабкої угоди
Між президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном існують істотні розбіжності в підході до завершення війни в Україні. Про це пише Reuters.
Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.
Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що Росія "є агресором".
"Путін порушив мир", - сказав Макрон.
При цьому Трамп висловив бажання якнайшвидше домогтися припинення вогню і сказав, що намагається домовитися про нього між Україною і РФ. Він навіть сказав, що поїде в Кремль, щоб зустрітися з Путіним, щойно буде досягнуто угоди.
Макрон, з іншого боку, закликав до більш виваженого підходу, починаючи з перемир'я, а потім мирної угоди, що включає гарантії безпеки. Він зазначив, що Європа не хоче слабкої угоди. Будь-яка мирна угода, сказав він, має бути "оцінена, перевірена і підтверджена".
Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворчих сил, щойно мирна угода буде досягнута.
"Вони не перебуватимуть уздовж лінії фронту. Вони не будуть частиною будь-якого конфлікту. Вони будуть там, щоб гарантувати дотримання миру", - сказав Макрон.
Трамп сказав, що приймає цю концепцію, як і Путін.
"Так, він прийме це. Я спеціально поставив йому це запитання. Він не проти цього", - сказав Трамп про позицію Путіна щодо миротворчих сил.
Заяви Макрона щодо війни в Україні - останні новини
Як писав Главред, прем'єр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з президентом США Дональдом Трампом. Політики домовилися координувати свій підхід у спробі вплинути на мирний план глави Білого дому і виступлять з єдиним посланням щодо України.
Макрон провів зустріч з американським лідером. На прес-конференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково розташовуватимуться "на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".
Крім того, на прес-конференції з Трампом, Еммануель Макрон заявив, що сподівається на "сильне" американське втручання для гарантування миру.
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