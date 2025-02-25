'Часів Яр руйнується': у ЗСУ розкрили новий підступний план росіян на місто

Противник з півночі Часового Яру намагається просуватися до центральної частини.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Ключові тези Полухіна:

У Часовому Яру тривають важкі міські бої

Окупанти змінили тактику атак на місто

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що у Часовому Яру противник атакує як у лоб, так і використовує малі піхотні групи.

"Часів Яр руйнується, але знищується багато ворожої піхоти, багато солдатів РФ кладуть за незрозумілі цілі своє життя, а наші хлопці відбивають їхні атаки, штурми, які відбуваються щодня. Окупанти атакують як у лоб, так і використовують малі піхотні групи. Також противник намагається застосовувати механізовану техніку", - зауважив Полухін в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

За словами представника пресслужби, у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Противник з півночі міста намагається просуватися до центральної частини. Таким чином, противник засідає в будинках, звідки хлопці вже по них починають працювати. Канал і досі є перепоною, ворогу досі не вдалося повноцінно налагодити переправу техніки через канал. Противник зав'язує себе в міських боях, і сказати, що є швидке просування, не можна", - наголосив Полухін.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська. Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Віктор Трегубов повідомив, що російська армія зазнає шалених втрат як у техніці, так і в живій силі.

ЗСУ просунулися під Покровськом. Стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська. При цьому спостерігається і просування на Покровському напрямку і російських окупантів.

ЗСУ влупили по ключовим оборонним підприємствам РФ. Бійці ССО та СБУ вдарили дронами по Ільському нафтопереробному заводу, який розміщений за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території. Зазначається, що там пролунало 20 вибухів.

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