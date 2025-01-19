Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 19 січня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 10 січня / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, УНІАН, facebook.com/​DonaldTrump

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

За інформацією ISW, на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій. Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

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Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

Німеччина припускає сценарій, який передбачає розміщення її військ у буферній зоні між Україною та агресором Росією. Питання буде обговорюватися в певний час. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Як повідомляє DW, у відповідь на запитання про те, чи може ФРН розгорнути свої війська в буферній зоні між Україною і Росією, міністр припустив таку можливість.

Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що 18 січня, російські загарбники активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки Донецької області.

Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. Активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня.

Армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ: яка ситуація насправді

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що під час боїв 18 січня російські війська просунулися до українського виступу в Курській області. На діяльність і армії РФ, і ЗСУ в регіоні впливають погодні умови.

Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що військові РФ нещодавно просунулися на захід від Малої Локні. Цей населений рункт розташований неподалік міста Суджа, йдеться у звіті ISW.

Куди поїде Трамп в один із перших візитів: ЗМІ назвали країну

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав своїм радникам, що після вступу на посаду має намір відвідати Китай з метою розвитку відносин із керівником Піднебесної Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Трамп, який під час першого свого президентства відвідав Китай лише майже за рік, має намір здійснити свій візит у перші 100 днів президентства.

Мобілізація студентів в Україні: які три категорії можуть призвати у 2025 році

В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра". Втім, здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури, передає 24 Канал.

Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ із півдня, але наразі немає загрози оточення міста. Не можна виключати, що ворог спробує зайти до Покровська і почати вибивати з нього Сили оборони України, але тоді на росіян чекає повторення подій Бахмута. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від фракції Голос Роман Костенко.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що зараз ситуацію в напрямку міста Покровськ не можна назвати поганою на стратегічному рівні.

РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

Російські війська за останній тиждень завдали по території України понад 660 авіаударів, запустили близько 60 ракет різних типів та майже 550 ударних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сили оборони України збили 33 ракети, включаючи балістичні, та 311 ударних БпЛА. Ще 136 дронів не досягли своїх цілей під час атак на інфраструктуру.

Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

У команді новообраного президента Дональда Трампа є думка, згідно з якою значущого прориву в питанні завершення війни агресора Росії проти України не слід очікувати протягом щонайменше 6 місяців.

У матеріалі The Washington Post нагадали, що Трамп під час президентської кампанії збирався завершити війну за 24 години, а його посланець по Україні та РФ Кіт Келлог сподівався знайти потрібне рішення за 100 днів.

Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, навіщо треба переводити деяких військовослужбовців у піхоту. Він запевнив, що це не стосується висококваліфікованого персоналу Повітряних сил ЗСУ.

Як наголосив головнокомандувач в інтервʼю Андрію Цаплієнку, діє його розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків.

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо звинуватив опозицію у спробі організувати державний переворот та пригрозив заблокувати фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу. Цю заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 18 січня, передає словацьке видання Pravda.

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо санкцій. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в Telegram.

За його словами, санкції передбачають блокування пропагандистів, що працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, та тих, хто сприяє Росії в продовженні війни. Крім того, триває процес позбавлення державних нагород.

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

Керівник агресора Росії Володимир Путін, схоже, не готовий до поступок щодо війни проти України, і така ситуація може ускладнити майбутньому очільнику Білого дому Дональду Трампу завершення війни. Утім, перші контури "угоди" вже набувають обрисів: окупанти можуть зберегти контроль над захопленими територіями, а на українській землі можлива поява європейських миротворців.

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо низки осіб. Фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть.

Глава держави своїм указом №38/2025 впровадив рішення РНБО від 19 січня "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції впроваджено за пропозицією СБУ.

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

Російські війська в центральній частині Донецької області посилюють тиск на Велику Новосілку, повідомили в британській розвідці.

У центральній частині Донецької області російські війська чинили дедалі більший тиск на населений пункт Велика Новосілка, йдеться в огляді, опублікованому в соціальній мережі Х, Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії.

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

Тільки застосовані в одному пакеті економічні та військові заходи можуть примусити Росію припинити агресію проти України, "їх потрібно застосовувати з максимальною рішучістю", вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Будь-який план, який би змусив Росію припинити агресію і прийняти справедливий мир, повинен включати серйозні кроки, спрямовані на підвищення вартості війни для Москви, написав він у соціальній мережі Х.

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

Російські окупанти вже не один тиждень намагаються захопити Покровськ, проте прямого штурму міста не буде. Про це розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу.

За його словами, ворог аналізує свої помилки та дещо змінює тактику. Крім того, армії РФ не вистачить людського ресурсу аби напряму штурмувати Покровськ.

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

У Києві в студії однієї з радіостанцій прогримів вибух, унаслідок якого радіоведуча дістала поранення, її госпіталізовано.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

З 20 по 26 січня температура повітря в Україні буде близька до тих показників, які зазвичай характерні для березня чи листопада. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

Як розповів Кібальчич, суттєвих опадів впродовж тижня з 20 по 26 січня не очікується, лише зрідка у Криму та західних областях є ймовірність невеликих дощів. Аномально висока температура повітря буде на півдні та заході країни.

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