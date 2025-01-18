Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

Руслана Заклінська
18 січня 2025, 21:03
370
Україна працює над посиленням ППО та далекобійними можливостями для захисту і протидії ворогу, розповів президент.
'Добре попрацювали': Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар
Зеленський анонсував нові санкції РНБО проти зрадників / Колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України, ДСНС України

Ключові тези Зеленського:

  • Українські правоохоронці сьогодні добре попрацювали у боротьбі з зрадниками
  • РНБО готує нові санкції, указ з'явиться 19 січня
  • Україна працює над збільшенням систем ППО для протидії балістичним ракетам

Українські правоохоронці добре попрацювали у боротьбі зі зрадниками та схемами, що шкодять державі. Рада національної безпеки й оборони України готує нові санкції проти осіб, які діють на шкоду країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні також дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен пам’ятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціях РНБО – завтра буде указ", - заявив глава держави.

відео дня

Зеленський також розповів про наслідки російської атаки по Києву, Запоріжжю та Харківщині. Президент подякував лікарям, рятувальникам ДСНС, працівникам комунальних служб та поліції, які самовіддано працюють на місцях ударів.

"Сьогодні після ракетного удару по Києву весь день тривав розбір завалів. Тільки під вечір завершили. Тривають роботи в Запоріжжі – шукають людину під завалами. Зараз рятувальники працюють на місці ракетного удару по Харківщині. Усім, хто постраждав від цих ударів, надається необхідна допомога... На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогоднішні удари по містах Росія завдала балістикою, тому Україна працює над збільшенням систем ППО, які здатні збивати цей тип ракет. Також ведеться робота над тим, щоб українська армія могла ефективно діяти проти пускових установок ворога, зокрема на території Росії.

"Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобійність – це один із ключових інструментів захисту життя. Я дякую всім нашим воїнам Збройних Сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому – цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам – на російські військові об’єкти", - додав він.

Новини України - ракетний удар та затримання

Нагадаємо, вранці 18 січня РФ завдала ударів по Києву та Запоріжжю. У Києві загинули три людини, одну зі станцій метро охопив вогонь. Від балістичного удару у Запоріжжі постраждали шестеро людей, одна жінка у важкому стані, інші – у середньому.

  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред
  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред
  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред
  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред
  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред
  • Наслідки удару по Києву 18 січня
    Наслідки удару по Києву 18 січня Главред

Також у Києві затримали директора департаменту одного з провідних українських банків за фінансування російської армії, повідомляє СБУ. У нього вилучили паспорт РФ, рублі та техніку з доказами. Затриманого тримають під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, ДБР викрило народного депутата Костянтина Бондарєва ("Батьківщина") у схемі незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом "водіїв". З липня 2022 року він подавав фіктивні листи до прикордонної служби і допоміг 18 чоловікам покинути Україну, троє з них не повернулися.

Крім цього, СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, Макса Назарова (справжнє ім'я – Назар Діордіца). Після початку війни він поширював кремлівські наративи на своєму YouTube-каналі, запрошуючи проросійських експертів. Йому та ще одному прокремлівському блогеру повідомлено про підозру за ст. 436-2 ККУ.

Читайте також:

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РНБО санкції СБУ Володимир Зеленський новини України ракетний удар
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

21:03Україна
Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

20:59Світ
Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Останні новини

22:10

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

21:57

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

21:17

Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

21:03

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний ударФото

20:59

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
20:08

В бій кидають "верблюдів" і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ

19:30

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

19:26

РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

18:48

БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

Реклама
18:35

Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого

17:55

США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики

17:37

У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсіїВідео

17:35

До 2 млн осіб: баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців

17:30

Гості поб'ються за нього: приголомшливий салат Венеція - рецептВідео

16:55

"Помста": у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по КиєвуФото

16:48

Організував незаконний виїзд за кордон: нардеп отримав підозру

16:31

Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні: ексрадник попередив про небезпеку

15:53

Сюрприз ціною 775 тисяч гривень: чоловік прибирав на горищі і знайшов скарб

15:51

"Тільки в єдності": Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю

15:48

Потепліє до +11 градусів: на Україну насуваються зміни погоди

Реклама
15:38

Трамп планує масові депортації мігрантів: у WSJ розкрили плани після інавгурації

15:35

Надзвичайний стан в РФ: після влучання ЗСУ третій день палає цінний об'єкт

15:08

Як з’явився знак $ та що він означає: історія символу, який знає весь світ

14:44

Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

14:34

Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

14:34

Ольга Сумська опинилася в центрі Києва під час обстрілу балістикою РФ

14:16

Маневрує і уникає усіх вимог Путіна: Бульба сказав, чого боїться ЛукашенкоВідео

14:10

Працював на каналах Медведчука: СБУ повідомила про підозру популярному блогеру

13:44

Смертельно хворого Буйнова терміново прооперували: що сталося

13:40

Голова ДПС Руслан Кравченко зустрівся з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано

13:15

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрістьВідео

13:06

Болючий удар по найціннішому: ЗСУ уразили об'єкт у РФ - Генштаб

12:57

Спонсорував військових РФ: у Києві затримано топ-банкіра

12:26

Сонце "вибухнуло": Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

12:02

Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню

12:01

Де 3 відмінності між гольфістами: тільки геній знайде відповідь за 33 секунди

11:54

Гороскоп Таро на лютий 2025: Терезам - поїздка, Скорпіонам - новина, Стрільцям - початокВідео

11:52

Актор-захисник розповів, що його дружина зібралася на фронтВідео

11:19

Співак JULIK: люди, які зробили ганебний вибір, запам'ятають це на все життяЕксклюзив

11:19

"Одну з ракет збили на малій висоті": у ПС пояснили, чому в Києві значні руйнуванняФото

Реклама
11:00

Хитке здоров'я "царя": експерт розповів цікавий момент про стан Путіна

10:38

Гороскоп Таро на лютий 2025: Ракам - прибуток, Левам - відпочинок, Дівам - тріумфВідео

10:21

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

10:10

Розметуть за 1 секунду: шикарний крабовий рулет - рецепт за 5 хвилин

09:31

Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збитоФото

09:25

Гороскоп Таро на лютий 2025: Овнам - гроші, Тельцям - кохання, Близнюкам - успіхВідео

08:50

Окупація Покровська росіянами: в ЗСУ розкрили правду про місто - чи зайшов ворог

08:37

Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждаліФотоВідео

08:00

Розпад Росії реальний: як поховати імперіюПогляд

07:36

РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні: подробиціФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти