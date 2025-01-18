'Добре попрацювали': Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

Україна працює над посиленням ППО та далекобійними можливостями для захисту і протидії ворогу, розповів президент.

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Зеленський анонсував нові санкції РНБО проти зрадників / Колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України, ДСНС України

Ключові тези Зеленського:

Українські правоохоронці сьогодні добре попрацювали у боротьбі з зрадниками

РНБО готує нові санкції, указ з'явиться 19 січня

Україна працює над збільшенням систем ППО для протидії балістичним ракетам

Українські правоохоронці добре попрацювали у боротьбі зі зрадниками та схемами, що шкодять державі. Рада національної безпеки й оборони України готує нові санкції проти осіб, які діють на шкоду країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні також дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен пам’ятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціях РНБО – завтра буде указ", - заявив глава держави.

відео дня

Зеленський також розповів про наслідки російської атаки по Києву, Запоріжжю та Харківщині. Президент подякував лікарям, рятувальникам ДСНС, працівникам комунальних служб та поліції, які самовіддано працюють на місцях ударів.

"Сьогодні після ракетного удару по Києву весь день тривав розбір завалів. Тільки під вечір завершили. Тривають роботи в Запоріжжі – шукають людину під завалами. Зараз рятувальники працюють на місці ракетного удару по Харківщині. Усім, хто постраждав від цих ударів, надається необхідна допомога... На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогоднішні удари по містах Росія завдала балістикою, тому Україна працює над збільшенням систем ППО, які здатні збивати цей тип ракет. Також ведеться робота над тим, щоб українська армія могла ефективно діяти проти пускових установок ворога, зокрема на території Росії.

"Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобійність – це один із ключових інструментів захисту життя. Я дякую всім нашим воїнам Збройних Сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому – цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам – на російські військові об’єкти", - додав він.

Новини України - ракетний удар та затримання

Нагадаємо, вранці 18 січня РФ завдала ударів по Києву та Запоріжжю. У Києві загинули три людини, одну зі станцій метро охопив вогонь. Від балістичного удару у Запоріжжі постраждали шестеро людей, одна жінка у важкому стані, інші – у середньому.

Також у Києві затримали директора департаменту одного з провідних українських банків за фінансування російської армії, повідомляє СБУ. У нього вилучили паспорт РФ, рублі та техніку з доказами. Затриманого тримають під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, ДБР викрило народного депутата Костянтина Бондарєва ("Батьківщина") у схемі незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом "водіїв". З липня 2022 року він подавав фіктивні листи до прикордонної служби і допоміг 18 чоловікам покинути Україну, троє з них не повернулися.

Крім цього, СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, Макса Назарова (справжнє ім'я – Назар Діордіца). Після початку війни він поширював кремлівські наративи на своєму YouTube-каналі, запрошуючи проросійських експертів. Йому та ще одному прокремлівському блогеру повідомлено про підозру за ст. 436-2 ККУ.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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