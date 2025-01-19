Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

Нині діє розпорядження Сирського, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал.

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Чи будуть переводити персонал Повітряних сил у піхоту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Ключові тези Сирського:

Сирський видав розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал

Можливості мобілізації не покривають потребу війська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, навіщо треба переводити деяких військовослужбовців у піхоту. Він запевнив, що це не стосується висококваліфікованого персоналу Повітряних сил ЗСУ.

Як наголосив головнокомандувач в інтервʼю Андрію Цаплієнку, діє його розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків.

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"Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити, з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - наголосив Сирський.

Тому ЗСУ "в розумних межах" зменшують логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням.

"Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки. Ну і, звичайно, наше завдання - не допустити отаких от ситуацій, якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії, кого заборонено переводити, потрапив на фронт", - наголосив головнокомандувач.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, які категорії студентів можуть призвати у 2025 році. В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

Олександр Сирський зробив заяву про підготовку військових та відправлення новобранців на фронт. Головком ЗСУ зазначив, що вже є перші випуски військових, які, згідно з ухваленими раніше рішеннями, проходили базову загальну військову підготовку 1,5 місяця - замість 30-денного навчання.

Стало відомо, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Олександр Завітневич повідомив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Після набрання чинності закону, врази зросла кількість мобілізованих.

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