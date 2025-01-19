Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози

Переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку.

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Під Покровськом дуже напружена ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези ISW:

РФ створює вигідні шляхи просування ближче до Покровська

Росіяни передислоковують сили із Курахового для посилення іншого напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

За інформацією ISW, на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій. Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

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Раніше ISW писав, що російське військове командування перекинуло підрозділ 2 ЗВА на південь і південний захід від Покровська, а підрозділ 41 ЗВА – східніше.

Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Також ближче до міста передислоковують особовий склад другого підрозділу 51 ЗВА з Курахівського напрямку.

"Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети - захоплення Курахового", - зазначають аналітики.

Цікаво, що названі російські підрозділи нещодавно брали участь у боях за захоплення Курахового та його околиць, тому втратили багато сили. Невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.

Усі підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста. Можливо в майбутньому вороже командування має намір перекинути додаткові підрозділи 51 ЗВА, щоб підсилити ці зусилля.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська", - йдеться у звіті ISW.

Яка ситуація під Покровськом / скріншот: deepstatemap

В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку. Відомо, що російські терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку. РФ завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі.

Стало відомо, що для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня. Микола Маломуж повідомив, що перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично стоїть на межі виконання своїх отих завдань агресивних щодо завершення спецоперації.

Армія РФ окупувала ще три населені пункти поблизу Покровська. За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська. Ситуація на фронті погіршується.

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