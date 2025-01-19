Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози

Юлія Закрепа
19 січня 2025, 07:57
307
Переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку.
Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози
Під Покровськом дуже напружена ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези ISW:

  • РФ створює вигідні шляхи просування ближче до Покровська
  • Росіяни передислоковують сили із Курахового для посилення іншого напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

За інформацією ISW, на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій. Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

відео дня

Раніше ISW писав, що російське військове командування перекинуло підрозділ 2 ЗВА на південь і південний захід від Покровська, а підрозділ 41 ЗВА – східніше.

Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Також ближче до міста передислоковують особовий склад другого підрозділу 51 ЗВА з Курахівського напрямку.

"Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети - захоплення Курахового", - зазначають аналітики.

Цікаво, що названі російські підрозділи нещодавно брали участь у боях за захоплення Курахового та його околиць, тому втратили багато сили. Невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.

Усі підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста. Можливо в майбутньому вороже командування має намір перекинути додаткові підрозділи 51 ЗВА, щоб підсилити ці зусилля.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська", - йдеться у звіті ISW.

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози
Яка ситуація під Покровськом / скріншот: deepstatemap

В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку. Відомо, що російські терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку. РФ завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі.

Стало відомо, що для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня. Микола Маломуж повідомив, що перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично стоїть на межі виконання своїх отих завдань агресивних щодо завершення спецоперації.

Армія РФ окупувала ще три населені пункти поблизу Покровська. За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська. Ситуація на фронті погіршується.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Покровськ новини України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

09:28Україна
Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

08:55Україна
Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

08:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Гороскоп Таро на лютий 2025: Терезам - поїздка, Скорпіонам - новина, Стрільцям - початок

Гороскоп Таро на лютий 2025: Терезам - поїздка, Скорпіонам - новина, Стрільцям - початок

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Останні новини

10:10

Потрібна всього 1 банка секретного інгредієнта: шикарний рецепт закуски за 2 хвилини

09:42

Ніколи не злипнуться: як правильно приготувати макарони

09:28

Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

09:03

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

08:55

Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
08:33

Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

08:15

"Вічна" влада або хитрий план РФ: чому Україні варто шукати шляхи для виборівПогляд

07:57

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ: в ISW попередили про загрози

07:10

Хто з майбутнього: лише люди з надзвичайним розумом розгадають загадку за 5 секунд

Реклама
05:30

Розчавлять почуття і не помітять: які знаки зодіаку найчастіше розбивають серця

05:00

Яке сьогодні свято 19 січня 2025 року: що категорично не можна робити цього дня

04:35

Прокидатися, просинатися чи просипатися: яке слово правильно використовуватиВідео

03:32

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

02:33

Модні тренди 2025: Андре Тан сказав, що має бути в гардеробі

00:46

РФ готує новий ракетний удар по Україні: речник УДА назвав ймовірну дату

18 січня, субота
23:50

Ранній старт переговорів з РФ буде фатальним: Київ попередив Трампа - ЗМІ

23:20

"Атакуємо, або обороняємося": Швеція терміново відправила солдатів до кордону з РФ

22:46

Учені розповіли, що відбувається з організмом, якщо пити одне пиво або вино на день

22:44

Знають не всі водії: що означає значок "фонтан" на панелі приладів авто

22:38

У фрази "моя хата скраю" є несподіване продовження: сенс буде зовсім інший

Реклама
22:36

На Донеччині армія України відійшла із важливих позицій: у ЗМІ розкрили деталі

22:23

Щоб не угробити машину: як довго можна тримати двигун увімкненим

22:10

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

21:57

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

21:17

Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

21:03

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний ударФото

20:59

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

20:08

В бій кидають "верблюдів" і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ

19:30

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

19:26

РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

18:48

БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

18:35

Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого

17:55

США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики

17:37

У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсіїВідео

17:35

До 2 млн осіб: баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців

17:30

Гості поб'ються за нього: приголомшливий салат Венеція - рецептВідео

16:55

"Помста": у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по КиєвуФото

16:48

Організував незаконний виїзд за кордон: нардеп отримав підозру

16:31

Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні: ексрадник попередив про небезпеку

15:53

Сюрприз ціною 775 тисяч гривень: чоловік прибирав на горищі і знайшов скарб

Реклама
15:51

"Тільки в єдності": Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю

15:48

Потепліє до +11 градусів: на Україну насуваються зміни погоди

15:38

Трамп планує масові депортації мігрантів: у WSJ розкрили плани після інавгурації

15:35

Надзвичайний стан в РФ: після влучання ЗСУ третій день палає цінний об'єкт

15:08

Як з’явився знак $ та що він означає: історія символу, який знає весь світ

14:44

Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

14:34

Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

14:34

Ольга Сумська опинилася в центрі Києва під час обстрілу балістикою РФ

14:16

Маневрує і уникає усіх вимог Путіна: Бульба сказав, чого боїться ЛукашенкоВідео

14:10

Працював на каналах Медведчука: СБУ повідомила про підозру популярному блогеру

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти