Замість Фіцо 'приїхав інший лідер': Зеленський зустрівся з делегацією із Словаччини

Президент України підтвердив готовність до відкритого діалогу зі Словаччиною, зокрема у питанні енергетики.

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Зеленський зустрівся з лідером опозиції Словаччини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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До Києва прибула делегація опозиційних політиків зі Словаччини, щоб налагодити відносини з Україною

Україна готова до діалогу зі Словаччиною з питань енергетики

Україна очікує на підтримку Словаччини в вступі до ЄС і НАТО

У п'ятницю, 17 січня, до Києва прибула делегація опозиційних політиків зі Словаччини, щоб "відкрити двері, якими грюкнув Роберт Фіцо". Україна готова вести діалог зі Словаччиною в питаннях енергетичної безпеки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та видання Aktuality.

До складу делегації увійшли лідер соціал-ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка, ексміністр закордонних справ Іван Корчок та ще троє членів партії. Їхня місія спрямована на демонстрацію підтримки прозахідного курсу країни та зміцнення партнерства з Україною.

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"У нас дуже зрозуміла мета – знову відкрити двері, якими "грюкнув" Роберт Фіцо, вдаючись до своїх агресивних атак. Словаччина та Україна є близькими партнерами і можуть багато допомагати одне одному", - заявив Шимечка.

Словацький політик іронічно зазначив, що їхній візит збігся з днем, коли президент України Володимир Зеленський кликав Фіцо до Києва.

"Нині п’ятниця, коли ми мали приїхати. Тож ми тут", - сказав лідер опозиції Словаччини.

Заява Зеленського

Президент України провів зустріч із словацькими парламентарями у Києві. Зеленський подякував за візит, хоча й очікував у цей день побачити прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

"Пʼятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна відкрита до серйозного діалогу зі Словаччиною щодо питань енергетичної безпеки та готова разом шукати практичні рішення щодо шляхів енергопостачання.

"Ми готові до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не Москву... Для нас дуже важливо почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас ключове питання через війну, через гарантії безпеки, які дуже важливі для нас", - сказав президент.

Зустріч Фіцо і Зеленського - новини України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення питань газопостачання. Фіцо стривожений припиненням транзиту російського газу через Україну і навіть поїхав на зустріч з Путіним, щоб вирішити це питання.

Також Фіцо неодноразово погрожував Україні припиненням постачення електроенергії і назвав Зеленського "жебраком" й "шантажистом".

Натомість президент Зеленський заявив, що дискусії про нормалізацію відносин з Росією є неприпустимими. Він також нагадав Фіцо про замах на його власне життя. Проте погодився на зустріч у Києві в п'ятницю, 17 січня.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини заявив, що зустріч з президентом України може відбутися найближчими днями, однак не назвав точну дату та місце.

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Хто такий Міхал Шимечка? Міхал Шимечка — лідер партії "Прогресивна Словаччина", яку він очолює з 2022 року. "Прогресивна Словаччина" орієнтується на прогресивну молодь із міст, яка прагне побудувати сучасну європейську країну з відкритою економікою. Партія підтримує політику зміцнення відносин з НАТО та ЄС і виступає за надання допомоги Україні. На парламентських виборах у 2023 році "Прогресивна Словаччина" здобула 18% голосів і посіла друге місце. Нині перебуває в опозиції до уряду Роберта Фіцо, маючи 33 місця в словачькому парламенті з 150.

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