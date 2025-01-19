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Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста

Андрій Ганчук
19 січня 2025, 11:54
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Не виключено, що ворог спробує зайти до Покровська з метою вибити з міста Сили оборони, сказав Роман Костенко.
Покровськ, війська РФ
У російських військ немає сил швидко оточити Покровськ - нардеп / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Головне із заяви Костенка:

  • Загрози оточення Покровська наразі немає
  • Війська РФ можуть спробувати зайти в Покровськ
  • Якщо РФ підуть прямо на Покровськ, на них може чекати другий Бахмут

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ із півдня, але наразі немає загрози оточення міста. Не можна виключати, що ворог спробує зайти до Покровська і почати вибивати з нього Сили оборони України, але тоді на росіян чекає повторення подій Бахмута. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від фракції Голос Роман Костенко.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що зараз ситуацію в напрямку міста Покровськ не можна назвати поганою на стратегічному рівні.

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"Те, що ми зараз бачимо, ворог намагається з півдня обійти місто. Але не виглядає так, що є напівоточення. Якщо навіть вони переріжуть трасу, то шляхи постачання туди будуть. І так виглядає, що ворог все ж таки не хоче втягнутися в ще один Бахмут, а хоче обходити. Він витягує такий "рукав", який є вразливим нашою стороною. Це може бути загроза для ворога - таким вузьким шляхом висуватися, намагаючись відрізати Покровськ", - сказав Костенко.

Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста
Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Окупанти поки що не можуть швидко оточити Покровськ

Як стверджує нардеп, для продовження наступу на цій ділянці ворог буде змушений розширювати плацдарм у бік Великої Новосілки, щоб він не був вузьким.

"Чи є у них для цього сили (для оточення Покровська)? Для того щоб зробити це дуже швидко - ні. Ті ж Новосілки вони намагаються дуже довго оточити, несуть великі втрати. Тому на зараз загрози оточення Покровська немає", - каже парламентарій.

Ворог може піти в бої за Покровськ

Також він припустив сценарій, за якого росіяни спробують не обходити Покровськ, а зайти до міста.

"Наразі не зрозуміло, чи буде ворог оточувати, чи ухвалить рішення заходити у Покровськ і вибивати наші Сили оборони. Якщо втягнеться, то історія може повторитися така як у Бахмуті, тобто він нестиме великі втрати. Чи візьме місто? Це війна і сказати зараз, хто переможе, важко, це ми вже побачимо на полі бою", - пояснив Костенко.

За словами депутата, командування Сил оборони тримає ситуацію на цій ділянці фронту під контролем.

"Ситуація, можливо, на тактичному рівні погана, але на стратегічному - не є поганою. Тому що ті території, якими просувається противник - не є критичними. На стратегічному рівні: ми ведемо стратегічну оборону, противник там рухається по 100-200 метрів, десь 300, але при цьому несе величезні втрати, ми знищуємо його наступальний потенціал. І можливо можна було б упертися в лоб, але це призвело б до великих втрат наших сил", - сказав нардеп.

Також він упевнений, що у командування Сил оборони є свій задум щодо знищення наступального потенціалу ворога.

"І наскільки мені відомо, є розрахунки того, що найближчим часом наступ буде зупинено. А зупинений він може бути, коли наступальний потенціал збитий", - наголосив Роман Костенко.

Бої за Покровськ - новини за темою:

Як повідомляв Главред, командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов раніше заявив, що окупанти намагаються обійти Покровськ з півдня на захід, оскільки прагнуть підійти до Дніпропетровської області. Ворог "хоче" обрізати логістику і взяти Покровськ.

Окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом, повідомляли в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації.

Росіяни стягують війська для прориву на Покровськ, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони стягують військові сили з Курахівського напрямку і намагаються отримати більш вигідні позиції для наступу на місто.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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