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Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

Маріна Фурман
19 січня 2025, 18:47
293
У деяких регіонах України повітря прогріється до 11 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди на тиждень / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 20 по 26 січня
  • Коли і в яких регіонах потепліє до +11

З 20 по 26 січня температура повітря в Україні буде близька до тих показників, які зазвичай характерні для березня чи листопада. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

Як розповів Кібальчич, суттєвих опадів впродовж тижня з 20 по 26 січня не очікується, лише зрідка у Криму та західних областях є ймовірність невеликих дощів. Аномально висока температура повітря буде на півдні та заході країни.

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Погода в Україні 20 січня

У понеділок, 20 січня, на території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман.Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у південній частині, а також на Прикарпатті місцями +8…+9 °С.

Погода в Україні 21 січня

У вівторок, 21 січня, день пройде без опадів у всіх куточках України. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

Погода в Україні 22 січня

У середу, 22 січня, погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час опуститься до -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, на Одещині та у Криму очікується до +9 °С.

Погода в Україні 23 січня

У четвер, 23 січня, день пройде без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, в денний +1…+6 °С.

Погода в Україні 24 січня

У п'ятницю, 24 січня, місцями у Криму, у Поліссі та на Закарпатті можливі невеликі дощі, часом з мокрим снігом. В інших регіонах – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, на Одещині місцями до +10 °С.

Погода в Україні 25 січня

У суботу, 25 січня, невеликий дощ можливий на заході та в Криму. У решті областей України день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, на півдні +8…+11 °С.

Погода в Україні 26 січня

У неділю, 26 січня, в Україні прогнозують теплу погоду без опадів. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні та місцями у західних областях +9…+11 °С.

Погода в Україні - останні новини

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, погода в Україні вже в лютому здивує всіх. За його словами, на українців чекає рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, вночі можливі заморозки.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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