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Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Андрій Ганчук
19 січня 2025, 15:18
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Також низку діячів було позбавлено державних нагород.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Скриншот YouTube

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо низки осіб. Фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть.

Глава держави своїм указом №38/2025 увів у дію рішення РНБО від 19 січня "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції введено за пропозицією СБУ.

Хто потрапив під нові санкції України

  • Нестор Шуфрич - народний депутат, раніше перебував у проросійській партії та фракції ОПЗЖ
  • Юрій Бойко - народний депутат, колишній співголова ОПЗЖ. Позбавлений звання Герой України.
  • Петро Симоненко - колишній парламентарій України, керівник Комуністичної партії. Утік до Росії.
  • Євгеній Мураєв - колишній парламентарій України. Був власником проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne і НАШ. Втік з країни після повномасштабного нападу Росії.

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