Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Також низку діячів було позбавлено державних нагород.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо низки осіб. Фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть.
Глава держави своїм указом №38/2025 увів у дію рішення РНБО від 19 січня "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції введено за пропозицією СБУ.
Хто потрапив під нові санкції України
- Нестор Шуфрич - народний депутат, раніше перебував у проросійській партії та фракції ОПЗЖ
- Юрій Бойко - народний депутат, колишній співголова ОПЗЖ. Позбавлений звання Герой України.
- Петро Симоненко - колишній парламентарій України, керівник Комуністичної партії. Утік до Росії.
- Євгеній Мураєв - колишній парламентарій України. Був власником проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne і НАШ. Втік з країни після повномасштабного нападу Росії.
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