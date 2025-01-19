Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Також низку діячів було позбавлено державних нагород.

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Володимир Зеленський / Скриншот YouTube

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо низки осіб. Фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть.

Глава держави своїм указом №38/2025 увів у дію рішення РНБО від 19 січня "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції введено за пропозицією СБУ.

Хто потрапив під нові санкції України

Нестор Шуфрич - народний депутат, раніше перебував у проросійській партії та фракції ОПЗЖ

Юрій Бойко - народний депутат, колишній співголова ОПЗЖ. Позбавлений звання Герой України.

Петро Симоненко - колишній парламентарій України, керівник Комуністичної партії. Утік до Росії.

Євгеній Мураєв - колишній парламентарій України. Був власником проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne і НАШ. Втік з країни після повномасштабного нападу Росії.

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