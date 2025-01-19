Армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ: яка ситуація насправді

Російська окупаційна армія просунулась у бік українського виступу в Курській області.

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Що відбувається на Курщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Ключові тези ISW:

Переселенці із прикордонних районів Курської області протестують у Курську

Військові РФ нещодавно просунулися на захід від Малої Локні

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що під час боїв 18 січня російські війська просунулися до українського виступу в Курській області. На діяльність і армії РФ, і ЗСУ в регіоні впливають погодні умови.

Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що військові РФ нещодавно просунулися на захід від Малої Локні. Цей населений рункт розташований неподалік міста Суджа, йдеться у звіті ISW.

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Так званий російський мілблогер заявив, що часті туманні погодні умови в Курській області обмежують здатність як російських, так і українських сил проводити повітряну розвідку та удари безпілотниками. Зокрема, на Курщині діють оператори БпЛА російської 34-ї окремої мотострілецької бригади та оператори безпілотників 56-го полку повітряно-десантних військ.

Аналітики зауважують, що 18 січня джерела російських опозиційних ЗМІ повідомили, що переміщені жителі прикордонних районів Курської області продовжили протести в місті Курську, закликаючи російську владу видавати сертифікати на житло. Крім того, люди висловлювали розчарування через загальну відсутність фінансової допомоги з боку російського уряду.

Своєю чергою, губернатор Курської області Олександр Хінштейн пообіцяв провести зустріч з протестувальниками протягом тижня від 19 до 25 січня, щоб обговорити скарги населення.

Операція ЗСУ у Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ сковують ворога на Курщині, а втрати РФ перевищують угруповування "Курськ". Зараз в Курській області зосереджено від 50 до 55 тисяч особового складу російських військ. Та їм дуже складно вдається навіть на своїй власній території проводити наступальні дії.

Росіяни істерично скаржаться на ракетну атаку у Курську. У російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт". Росіяни істерично заявляли про нібито запуск по Курщині ракет ATACMS.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Ці імпровізовані "смішні мости" дозволяли швидко долати перешкоди, які блокували транспорт на полі бою.

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