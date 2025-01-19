Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

Російські окупанти штурмують район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

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Росіяни сунуть на Велику Новосілку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Ключові тези DeepState:

Окупанти намагаються захопити три району у Великій Новосілці

Активні дії у Великій Новосілці розпочались від ранку 18 січня

Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що 18 січня, російські загарбники активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки Донецької області.

Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. Активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня.

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"З ферми 2 БМП проводили, судячи з усього, відволікаючий удар. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 одиниць військової техніки, з яких 6 доїхали до місця призначення. Частину техніки було знищено, але десанту вдалося розосередитися по будівлях. З Нового Комара групи росіян по 2-4 особи заходили в район гуртожитку ПТУ", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин. Під час допиту окупанти зізналися у тому, що взяли у полон українських військових, після чого їхній командир роти по рації наказав стратити бійців ТРО. Українські захисники спробували втекти, але по них відкрили вогонь.

На Покровському напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях". За словами офіцера ЗСУ, противник активно використовує погодні умови, щоб під покровом туману або вночі пересуватися та накопичуватися. Але Сили оборони виявляють ворога і намагаються на дальніх підступах знищити.

ЗСУ влаштували пекло ворогу на Покровському напрямку. Сергій Цехоцький повідомив, що противник не може прорвати оборону через справну роботу українських підрозділів, включно з піхотою і пілотами БпЛА. На Покровському напрямку окупанти ставлять акцент на легковий транспорт та менше використовують бронетехніку.

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