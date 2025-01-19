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Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

Олексій Тесля
19 січня 2025, 18:12
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Вибух прогримів у Києві в неділю вранці в студії радіостанції "Армія FM".
Скріншот
У радіостудії здетонував боєприпас / Колаж: Главред, фото: "Київ оперативний", Facebook/armyuaFM

Важливо:

  • У радіостудії вибухнув армійський детонатор
  • Постраждала жінка, її госпіталізували

У Києві в студії однієї з радіостанцій прогримів вибух, унаслідок якого радіоведуча дістала поранення, її госпіталізовано.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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"Інформація про вибух надійшла до Печерського управління поліції. На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків", - повідомляють правоохоронці.

Попередньо встановлено, що в радіостудії вибухнув армійський детонатор, який перебував у приміщенні як експонат.

"Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували", - уточнюється в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала
/ t.me/kyivoperat

Подробиці вибуху в радіостудії

Як уточнює "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вибух прогримів у Києві в неділю вранці в студії радіостанції "Армія FM".

"За даними джерела, близько 10:50 у неділю, 19 січня, в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний детонатор "ВП-9" і почала ним маніпулювати в руках, унаслідок чого стався вибух. Джерело зазначило, що цей детонатор раніше в студію приніс один із запрошених гостей-військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу", - уточнило джерело.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.

Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.

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