Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

Важливо:
- У радіостудії вибухнув армійський детонатор
- Постраждала жінка, її госпіталізували
У Києві в студії однієї з радіостанцій прогримів вибух, унаслідок якого радіоведуча дістала поранення, її госпіталізовано.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Інформація про вибух надійшла до Печерського управління поліції. На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехніків", - повідомляють правоохоронці.
Попередньо встановлено, що в радіостудії вибухнув армійський детонатор, який перебував у приміщенні як експонат.
"Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували", - уточнюється в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Подробиці вибуху в радіостудії
Як уточнює "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вибух прогримів у Києві в неділю вранці в студії радіостанції "Армія FM".
"За даними джерела, близько 10:50 у неділю, 19 січня, в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний детонатор "ВП-9" і почала ним маніпулювати в руках, унаслідок чого стався вибух. Джерело зазначило, що цей детонатор раніше в студію приніс один із запрошених гостей-військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу", - уточнило джерело.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.
Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.
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