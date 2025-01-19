Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

Раніше в команді Дональда Трампа говорили, що розраховують якомога швидше завершити російсько-українську війну.

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У команді Трампа є думка, що проривів щодо України не буде протягом щонайменше 6 місяців - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Що думають у команді Трампа про війну в Україні:

У Трампа намагаються знайти рішення для швидкого завершення війни

Деякі радники вважають, що прогресу не буде щонайменше протягом 6 місяців

У команді новообраного президента Дональда Трампа є думка, згідно з якою значущого прориву в питанні завершення війни агресора Росії проти України не слід очікувати протягом щонайменше 6 місяців.

У матеріалі The Washington Post нагадали, що Трамп під час президентської кампанії збирався завершити війну за 24 години, а його посланець по Україні та РФ Кіт Келлог сподівався знайти потрібне рішення за 100 днів.

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Проте у команді є й альтернативна точка зору.

"Інші радники приватно заявили, що не очікують значного прориву протягом щонайменше шести місяців", - наголосили журналісти.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні ініціативи Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, спеціальний представник майбутнього президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що він сподівається за 100 днів знайти рішення для завершення війни. За його словами, Трамп буде прагнути до справедливого закінчення війни.

Україна готова до миру, але з позиції сили, сказав представник Києва в ООН Сергій Кислиця. Українській державі не потрібен мир за будь-яку ціну, інакше Росія повторно розв'яже війну.

Росію "не влаштовують" мирні ініціативи команди Трампа, раніше говорив глава МЗС країни-окупанта Сергій Лавров. Зокрема, Москва проти того, щоб було відтерміновано вступ України до НАТО, а на її території з'явилися європейські миротворці.

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