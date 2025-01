"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

Головне з матеріалу The New York Times:

Керівник агресора Росії Володимир Путін, схоже, не готовий до поступок щодо війни проти України, і така ситуація може ускладнити майбутньому очільнику Білого дому Дональду Трампу завершення війни. Утім, перші контури "угоди" вже набувають обрисів: окупанти можуть зберегти контроль над захопленими територіями, а на українській землі можлива поява європейських миротворців.

У матеріалі The New York Times ідеться про те, що більшість чиновників команд Байдена і Трампа непублічно роблять прогнози, згідно з якими Росія збереже контроль над окупованими територіями. Перемир'я буде схожим на угоду, яка зупинила Корейську війну 1953 року.

Але найскладнішою частиною угоди стане надання Україні гарантій того, що Путін не переозброїться і не піде на нову війну.

Радник Байдена з нацбезпеки Салліван каже, що адміністрація, яка йде, торік "створювала архітектуру" для забезпечення такої безпеки.

Проте президент України Зеленський переконаний: це лише слова, лише інтеграція до НАТО втримає Путіна від нової військової агресії.

Крім того, журналісти зазначають, що можливе припинення вогню можуть забезпечити європейські миротворчі сили на чолі з Британією, Німеччиною та Францією.

РФ прагне набагато масштабнішої угоди, в якій Штати мають вивести свої озброєння і військові сили з Європи. Але поки що Трамп з цього питання мовчить.

Як повідомляв Главред, постійний представник Києва в ООН Сергій Кислиця раніше сказав, що Україна готова до миру з позиції сили. Мир за будь-яку ціну державі не потрібен, інакше Росія буде здатна повторно розв'язати війну.

Трамп буде здатний укласти для України "хорошу" і "сильну" угоду, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Команда Трампа працюватиме над ефективною угодою.

У команді Трампа є думка, згідно з якою суттєвих проривів щодо України не буде щонайменше 6 місяців, написали журналісти The Washington Post. Раніше Трамп заявляв, що має намір завершити війну якомога швидше.

Інші новини:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.