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"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

Андрій Ганчук
19 січня 2025, 15:08оновлено 19 січня, 16:40
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Трампу буде складніше завершити війну, адже немає ознак того, що Путін готовий на поступки, пишуть журналісти.
Трамп, Путин
"Угода" від Трампа зіткнеться з проблемами гарантій для України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Головне з матеріалу The New York Times:

  • Путін не налаштований на поступки щодо України
  • Окупанти можуть зберегти контроль над захопленими територіями
  • В Україні можуть з'явитися миротворці з Європи

Керівник агресора Росії Володимир Путін, схоже, не готовий до поступок щодо війни проти України, і така ситуація може ускладнити майбутньому очільнику Білого дому Дональду Трампу завершення війни. Утім, перші контури "угоди" вже набувають обрисів: окупанти можуть зберегти контроль над захопленими територіями, а на українській землі можлива поява європейських миротворців.

Як може виглядати "угода" щодо війни

У матеріалі The New York Times ідеться про те, що більшість чиновників команд Байдена і Трампа непублічно роблять прогнози, згідно з якими Росія збереже контроль над окупованими територіями. Перемир'я буде схожим на угоду, яка зупинила Корейську війну 1953 року.

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Але найскладнішою частиною угоди стане надання Україні гарантій того, що Путін не переозброїться і не піде на нову війну.

Радник Байдена з нацбезпеки Салліван каже, що адміністрація, яка йде, торік "створювала архітектуру" для забезпечення такої безпеки.

Проте президент України Зеленський переконаний: це лише слова, лише інтеграція до НАТО втримає Путіна від нової військової агресії.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Миротворці з Євросоюзу в Україні

Крім того, журналісти зазначають, що можливе припинення вогню можуть забезпечити європейські миротворчі сили на чолі з Британією, Німеччиною та Францією.

Чого "хоче" Росія

РФ прагне набагато масштабнішої угоди, в якій Штати мають вивести свої озброєння і військові сили з Європи. Але поки що Трамп з цього питання мовчить.

Плани Трампа щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, постійний представник Києва в ООН Сергій Кислиця раніше сказав, що Україна готова до миру з позиції сили. Мир за будь-яку ціну державі не потрібен, інакше Росія буде здатна повторно розв'язати війну.

Трамп буде здатний укласти для України "хорошу" і "сильну" угоду, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Команда Трампа працюватиме над ефективною угодою.

У команді Трампа є думка, згідно з якою суттєвих проривів щодо України не буде щонайменше 6 місяців, написали журналісти The Washington Post. Раніше Трамп заявляв, що має намір завершити війну якомога швидше.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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