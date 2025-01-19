Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій та анонсував нові санкційні рішення.

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Зеленський розкрив деталі нових санцій РНБО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Коротко:

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБОУ

Призначено керівника Національної Академії Сухопутних військ імені Сагайдачного

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо санкцій. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в Telegram.

За його словами, санкції передбачають блокування пропагандистів, що працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, та тих, хто сприяє Росії в продовженні війни. Крім того, триває процес позбавлення державних нагород.

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Зеленський підкреслив, що звання Героя України повинні отримувати лише ті, хто дійсно присвятив своє життя служінню Україні.

Глава держави аноснував підготовку і нових санкційних рішень, які будуть "незабаром".

"Сьогодні ж буде кілька призначень. Перше: в застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими", - сказав Зеленський.

За словами президента, головнокомандувач Сирський та командувач Сухопутних військ висунули п'ять кандидатур на посаду, серед яких були бригадні генерали Сергій Баранов і Михайло Сидоренко, а також полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур. Найбільше голосів здобув полковник Роман Качур, який добре обізнаний із ситуацією на фронті й раніше командував 55-ю окремою артилерійською бригадою.

"Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії – повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії", - повідомив президент.

Президент Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову призначити Качура начальником академії, підкресливши необхідність якісної підготовки воїнів та офіцерів, заснованої на досвіді нинішньої війни й героїзмі українських військових.

Зеленський також наголосив, що українській армії потрібні сильні лідери тактичної ланки – сержанти та лейтенанти.

"Я дякую всім нашим воїнам, які взяли участь в опитуванні. І ми продовжимо за допомогою "Армії+" й інших цифрових інструментів нашої держави залучати наших людей до ухвалення державних рішень", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов буде співпрацювати з нашими партнерами у Вісбадені, і його основним завданням стане координація безпекової допомоги Україні.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив необхідність переведення деяких військових до піхоти, підкресливши, що це не стосується висококваліфікованого персоналу Повітряних сил ЗСУ. Він зазначив в інтервʼю Андрію Цаплієнку, що його розпорядження забороняє переводити тих, хто спеціалізується на обслуговуванні літаків і пройшов відповідну підготовку.

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ з півдня, але наразі загрози оточення міста немає. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко припустив, що ворог може спробувати захопити місто, але тоді російські війська можуть зазнати невдачі, як це сталося під Бахмутом.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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