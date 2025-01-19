Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

Важливо забезпечити Україні безпеку такого рівня, щоб Росія більше не напала, сказав Борис Пісторіус.

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У Міноборони Німеччини припустили відправлення миротворців у буферну зону між Україною і Росією / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО (ілюстративне фото)

Головне із заяви Пісторіуса:

ФРН припускає появу своїх миротворців у буферній зоні між Україною та РФ

Україна має отримати такі гарантії безпеки, щоб РФ більше не напала

Німеччина припускає сценарій, який передбачає розміщення її військ у буферній зоні між Україною та агресором Росією. Питання буде обговорюватися в певний час. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

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Як повідомляє DW, у відповідь на запитання про те, чи може ФРН розгорнути свої війська в буферній зоні між Україною і Росією, міністр припустив таку можливість.

"Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі, тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність", - сказав Пісторіус і додав, що питання "буде обговорюватися тоді, коли настане час".

Крім того, керівник Міністерства оборони Німеччини акцентував увагу на тому, що необхідно забезпечити Україні такий рівень безпеки, щоб Росія не напала в майбутньому.

Також він поділився планами щодо візиту до США для обговорення низки питань із представниками команди новообраного президента Дональда Трампа.

"Кандидат на посаду міністра оборони США поки що не затверджений. Але ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого", - наголосив Борис Пісторіус.

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Як повідомляв Главред, наприкінці грудня експерт аналітичного центру Atlantic Council, колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що поява європейських миротворців на українській території можлива вже наприкінці 2025 року. Крім того, Трамп навряд чи припинить зупинить американську допомогу Києву.

Франція і Британія обговорюють відправку миротворців в Україну, раніше написали журналісти The Telegraph. Передбачається, що такий сценарій можливий після потенційного договору між Україною і РФ про завершення бойових дій.

Миротворці в Україні можуть з'явитися лише в результаті угоди Києва і Москви, вважає військовий експерт Давид Шарп. На його думку, сумнівно, що миротворці зможуть гарантувати безпеку.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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